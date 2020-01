Iran : une foule immense à Téhéran pour l'hommage au général Soleimani

Le centre de Téhéran est noir de monde lundi matin en hommage au général iranien Qassem Soleimani tué vendredi par une frappe américaine en Irak.Portrait de leur héros souriant en main, la foule s'est amassée bien avant 8 heures (5 heures en France) aux abords de l'Université de Téhéran, où le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei a prié en l'honneur du soldat le plus populaire d'Iran.L'ayatollah Ali Khamenei était entouré du président iranien Hassan Rohani, du président du Parlement Ali Larijani, du général de division Hossein Salami chef des Gardiens de la Révolution, et du chef de l'Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi.Les premiers rangs de l'assistance se sont alors rués sur le cercueils contenant les restes du général Soleimani, de l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis (numéro deux du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés aux forces de sécurité) et de quatre autres Iraniens tués en même temps qu'eux. Enveloppés dans un drapeau iranien, les cercueils du général et de ces compagnons d'armes devaient ensuite quitter l'université pour être honorés par une foule innombrable rassemblée dans le centre de Téhéran pour rendre hommage au soldat le plus populaire d'Iran.La foule compacte et noire qui stationne autour de l'université sous un soleil glacial ou qui défile sur plusieurs kilomètres le long des avenues Enghelab (« Révolution » en persan) et Azadi (« Liberté ») agite moult drapeaux rouges (couleur du sang des « martyrs ») ou iraniens, mais aussi des drapeaux libanais ou irakiens. LIRE AUSSI > Qui était le général Soleimani, tué par une frappe américaine en Irak Les rues résonnent par intermittence de slogans « Mort à l'Amérique », « Mort à Israël » sur fond de mélopée funèbre chantée par des voix mâles diffusées par haut-parleurs.Un homme porte un bandeau « #hard_revenge » (#vengeance_terrible en anglais) alors que d'autres ...