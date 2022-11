Iran : une équipe, deux ambiances

Toujours en proie à une vague ininterrompue de manifestations depuis la mort de Mahsa Amini, l'Iran commence sa Coupe du monde face à l'Angleterre ce lundi, avec une équipe traversée par d'inévitables divisions et tensions politiques.

Azmoun et les autres

Torabi-Amiri : les bons soldats du régime

Au moins 326 personnes auraient été tuées dans la répression des manifestations en Iran, selon les estimations de l'ONG Iran Human Rights. Une immense révolte populaire qui a pour moteur la jeunesse du pays et pour déclencheur la mort de Masha Amini, vraisemblablement assassinée le 16 septembre par la police des mœurs perses, pour un voile prétendument mal porté.Alors que la rue iranienne n'a pas cessé de s'embraser depuis, lacommence son Mondial face à l'Angleterre ce lundi dans une atmosphère évidemment pesante. L'attaquant star de la sélection, Sardar Azmoun, avait courageusement condamné fin septembre la répression meurtrière des manifestations ordonnées par la République islamique . D'autres joueurs ont plus ou moins ouvertement choisi leur camp. Certains, comme le capitaine Alireza Jahanbakhsh, prétendent pouvoir se préserver du contexte politique :La célébration de son but inscrit face à l'Uruguay lors d'un match amical le 23 septembre dernier avait notamment valu au buteur du FC Porto, Mehdi Taremi, de se faire descendre en règle sur les réseaux sociaux., confirme Saman Javadi, un fan iranien qui tient le compte Twitter Iran #TeamMelli, consacré à la sélection de son pays. Pas anodin, alors que la décision même de jouer le Mondial ne va pas de soi pour certains Iraniens, à l'image de l'ancien portier international Sosha Mokani :Voilà qui met de facto les joueurs de la sélection dans une position délicate, alors que le moindre de leurs faits et gestes est scruté et analysé au pays., poursuit Javadi.