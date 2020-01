Iran : plus de 50 morts dans une bousculade lors des funérailles du général Soleimani

La foule était impressionnante. Comme c'était le cas ces deux derniers jours à Téhéran, les habitants de Kerman, la ville natale du général Qassem Soleimani, tué vendredi par Washington en Irak, étaient très nombreux pour accompagner la dépouille de ce personnage clé du régime des mollahs iraniens avant son enterrement.Mais alors que la foule défilait depuis plusieurs heures dans cette ville du sud-est du pays, une bousculade a fait « plus de 50 morts », a indiqué le chef de l'Institut médico-légal de la ville de Kerman, Abbas Amian, cité par des médias iraniens.Citant le chef des secours de la ville Mohammad Sabéri, l'agence semi-officielle Isna indique pour sa part que 212 personnes ont été également blessées dans le drame, « dont un petit nombre » est dans un « état grave ». À l'hôpital Bahonar, dans le centre-ville, des hommes et des femmes se pressaient pour lire une liste des noms des victimes affichée dans le hall. AFP/ATTA KENARE « Soleimani est plus puissant et vivant maintenant qu'il est mort »En début de soirée, la télévision d'Etat Iran Press a commencé une diffusion en direct depuis le cimetière des martyrs de la ville où Soleimani doit être enterré. Plus tôt, le centre de Kerman avait été envahi par une marée humaine. Le processus d'« expulsion des Etats-Unis de la région a commencé », a lancé à la foule de Kerman le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la Révolution. « Nous allons nous venger [...] S'ils (frappent de nouveau) nous mettrons le feu à ce qu'ils adorent », a-t-il dit sur un ton énigmatique. « Eux-mêmes savent bien de quels lieux je parle ». VIDEO: Iranians gather in Kerman for the burial of top general Qasem Soleimani after he was killed by the US pic.twitter.com/cu9IAQ5ddl-- AFP news agency (@AFP) January 7, 2020 Le Parlement iranien a pour sa part adopté mardi en urgence une loi classant toutes les forces armées ...