Iran: plus de 50 morts dans l'explosion d'une mine de charbon

Photo fournie par le Croissant Rouge Iranien (RCS) montrant des membres des forces de sécurité sur les lieux d'une explosion dans une mine de charbon à Tabas, dans la province de Khorasan, le 22 septembre 2024 en Iran ( Iranian Red Crescent / - )

Plus de 50 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche dans l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran, provoquée par une fuite de méthane.

"Le nombre d'ouvriers tués s'est alourdi à 51 et celui des blessés à 20" dans cet accident survenu dans la mine de Tabas, a indiqué l'agence de presse officielle Irna.

Le précédent bilan faisait état de 30 morts.

Cet accident a été provoqué par une fuite de méthane survenue samedi à 21H00 locale (05H30 GMT), qui a entraîné une explosion dans deux blocs de la mine, où se trouvaient alors environ 70 employés.

Javad Ghenaat, gouverneur de la province du Khorasan du Sud, où se situe la mine, a déclaré à la télévision d'Etat que les équipes de secours s'efforçaient de sauver des personnes prises au piège.

La télévision d'Etat a diffusé des images d'ambulances et d'hélicoptères transportant les blessés vers les hôpitaux de la province.

Des images en ligne partagées par Irna montrent les corps de certaines victimes, en tenue de travail, évacués du site sur des chariots miniers.

Photo fournie par le Croissant Rouge Iranien (RCS) montrant des ambulances sur les lieux d'une explosion dans une mine de charbon à Tabas, dans la province de Khorasan, le 22 septembre 2024 en Iran ( Iranian Red Crescent / - )

Avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Massoud Pezeshkian a présenté ses condoléances aux familles et ordonné une enquête.

"Nous avons malheureusement appris qu'un accident s'était produit dans l'une des mines de charbon de Tabas et qu'un certain nombre de nos compatriotes avaient perdu la vie. Je présente mes condoléances à leurs familles", a-t-il souligné.

Le gouverneur local a décrété "trois jours de deuil public dans la province à partir de lundi", a annoncé l'agence Irna.

- "Accumulation de gaz" -

De son côté, le premier vice-président, Mohammad Reza Aref, s'est entretenu avec les membres du cabinet afin d'assurer un "suivi d'urgence" et un soutien aux victimes et à leurs familles, selon Irna.

Le Croissant-Rouge iranien a fait état d'opérations de recherche et de sauvetage en cours pour secourir les derniers travailleurs piégés.

Photo fournie par le Croissant Rouge Iranien (RCS) montrant des membres des forces de sécurité sur les lieux d'une explosion dans une mine de charbon à Tabas, dans la province de Khorasan, le 22 septembre 2024 en Iran ( Iranian Red Crescent / - )

Ces opérations sont compliquées par "l'accumulation de gaz dans la mine", a expliqué le procureur local, Ali Nesaei.

"Actuellement, notre priorité est d'aider les blessés et de libérer les personnes coincées sous les décombres", a-t-il dit, cité par Irna.

"La négligence et la faute des agents concernés seront traitées" ultérieurement, a ajouté le procureur.

L'an dernier, une explosion dans une mine de charbon à Damghan, dans le nord du pays, a fait six morts, probablement à cause d'une fuite de méthane, selon les médias locaux.

En mai 2021, deux mineurs ont perdu la vie dans un effondrement sur le même site.

En 2017, une explosion avait tué 43 mineurs à Azad Shahr, suscitant la colère des autorités iraniennes.