Iran-Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison-Macron

Les deux Français détenus depuis trois ans en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont sortis de prison, a annoncé mardi le président de la République Emmanuel Macron sur X.

Cécile Kohler et Jacques Paris "sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l'Ambassade de France à Téhéran", a écrit le chef de l'Etat.

"Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a ensuite précisé sur X que Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris étaient "en sécurité à la résidence de France, à Téhéran, dans l'attente de leur libération définitive".

La sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022, intervient après la libération accordée en octobre par la France à l'étudiante iranienne Mahdieh Esfandiari, détenue plus tôt cette année à Lyon pour avoir publié des messages anti-israéliens sur les réseaux sociaux et poursuivie pour "apologie du terrorisme".

Les deux Français avaient été condamnés le mois dernier à de lourdes peines de prison, notamment pour espionnage au profit de la France et d'Israël et pour complot destiné à renverser le régime de Téhéran. La France a toujours dénoncé une détention "arbitraire".

Cécile Kohler et Jacques Paris étaient les derniers ressortissants français détenus en Iran depuis la remise en liberté de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah, de Benjamin Brière et du Franco-Irlandais Bernard Phelan en 2023, ainsi que du jeune cycliste franco-allemand Lennart Monterlos le mois dernier.

