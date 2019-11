Iran : le ton monte entre l'État et les manifestants, l'accès à Internet bloqué

Les autorités iraniennes ont averti dimanche soir qu'elles ne toléreraient pas l'« insécurité », après deux jours de manifestations violentes contre une hausse soudaine du prix de l'essence ayant fait au moins deux morts.Depuis le début de la contestation, vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des informations de la presse iranienne. L'agence Isna fait état d'un retour à la normale dans les villes touchées par les manifestations, mais la situation restait très difficile à évaluer dimanche soir à l'échelle du pays du fait du black-out.Selon une source au sein du ministère de l'Information et des Télécommunications citée par Isna, les autorités ont drastiquement « limité » l'accès à Internet depuis samedi soir « et pour les prochaines 24 heures ».« Émeute »Des journalistes ont pu constater dès samedi soir que leur Internet mobile était totalement coupé, de même que diverses connexions Internet fixes. Dimanche vers 20 heures (17h30 en France), seul l'accès au Web iranien était possible avec un téléphone mobile.En conseil des ministres, le président Hassan Rohani a déclaré que l'Etat, face à « l'émeute » ne devait « pas autoriser l'insécurité dans la société », selon un communiqué officiel publié dimanche soir.Le porte-parole de la police, Ahmad Nourian, a prévenu que les forces de sécurité n'hésiteraient « pas à faire face à ceux qui perturbent la paix et la sécurité », identifieraient les meneurs et les forces sur le terrain et les « affronteraient ».Colère populaireLa colère populaire a été provoquée par la forte hausse du prix de l'essence annoncée vendredi par le gouvernement. Selon le communiqué de la présidence, Hassan Rohani a de nouveau justifié cette mesure en expliquant que l'Etat n'avait pas d'autre solution pour aider mieux les « familles à revenu moyen et bas qui souffrent de la situation économique créée ...