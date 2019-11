Iran : le jour d'après

Une semaine après avoir été ébranlé par un rare mouvement de contestation, l'Iran se reconnecte peu à peu au reste du monde. Coupé cinq jours durant par les autorités islamiques pour empêcher les manifestants de communiquer, Internet est aujourd'hui rétabli à hauteur de 64 % du niveau normal dans le pays, selon l'ONG spécialisée NetBlocks.org. « Le réseau Wifi est de retour, mais pas la 4G », explique Sadra Moaghegh, journaliste à Téhéran du quotidien Shargh, contacté via l'application WhatsApp. « La situation est calme aujourd'hui. À partir de dimanche-lundi, les manifestations ont commencé à faiblir. Mardi-mercredi, il ne restait plus que quelques débordements dans le pays. »À en croire les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, des émeutes ont frappé une centaine de villes à travers l'Iran. « Il a été mis fin à ces incidents en moins de vingt-quatre heures, et dans certaines villes en soixante-douze heures », affirment les pasdarans dans un communiqué publié sur leur site officiel. D'après des responsables de la police, cités par l'agence de presse semi-officielle Farsnews, « 180 meneurs des récentes émeutes ont été identifiés et arrêtés ». Mais plusieurs chaînes iraniennes d'opposition basées à l'étranger évoquent un bilan autrement plus lourd : au moins 4 000 arrestations.« C'était très impressionnant »Si les manifestations se sont concentrées dans l'ouest et le...