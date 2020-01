Iran : la seule femme médaillée olympique Kimia Alizadeh renie le régime et quitte le pays

Voilà une nouvelle - et un symbole - qui ne pouvait pas tomber plus mal pour le régime iranien en pleine crise internationale. La taekwondiste Kimia Alizadeh, seule femme médaillée olympique d'Iran, a annoncé samedi avoir quitté définitivement son pays, n'en pouvant plus de l'« hypocrisie » d'un système qui, selon elle, utilise ses sportives à des fins politiques et ne fait que les « humilier ». « Je commence par bonjour, au revoir, ou condoléances ? » a écrit la championne sur son compte Instagram, au moment où le pays est sous le choc de la catastrophe aérienne du Boeing 737 d'Ukraine International Airlines - abattu mercredi à Téhéran par un tir de missile dans laquelle ont péri 176 personnes, en majorité iraniennes et canadiennes. Voir cette publication sur Instagram ?? ???? ???? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ????? ?????? ?????. ??? ??? ???? ?????????? ??? ????? ?? ?? ???????? ?? ????????? ?? ?? ???? ?????? ????????. ????? ???? ???? ???????? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???. ???????? ????? ?? ?? ??? ???? ?????? ??. ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ? ??????? ??? ?? ??? ?? ???? ????????: «?? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ???????? ?? ??????? ?????? ?????" ?? ??? ?? ????????? ?? ????? ??? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ?????. ?? ??? ??????? ?????. ?? ?? ????? ??????. ?? ??????? ????? ????? ????? ????. ?? ???? ???? ?????? ...