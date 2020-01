Iran : l'ayatollah Khamenei se targue du soutien «divin» pour «gifler» les Etats-Unis

L'ayatollah Ali Khamenei, premier personnage de l'Etat iranien, a déclaré ce vendredi que les tirs de missiles iraniens sur des cibles américaines en Irak montraient qu'il avait le soutien divin pour « gifler au visage » les Etats-Unis.« Le fait que l'Iran ait le pouvoir de donner une telle gifle à une puissance mondiale montre la main de Dieu », a-t-il insisté, qualifiant de « terroriste » la « nature » de l'Etat américain après l'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani le 3 janvier.Le guide suprême iranien prononçait un discours très attendu à l'occasion de la grande prière hebdomadaire à la mosquée Mosalla de Téhéran. C'est la première fois que le guide suprême iranien y prononçait un sermon depuis février 2012, date de la célébration des 33 ans de la Révolution islamique.Dès le début de la matinée, la télévision publique iranienne relayait en direct l'arrivée d'autobus déchargeant les fidèles, qui cherchaient ensuite à entrer dans une mosquée déjà pleine. « À la demande répétée de la population », des rassemblements de soutien au « système sacré de la République islamique » et aux forces armées du pays contre « le Grand Satan » (les Etats-Unis) auront lieu dans tout le pays « à l'exception de Téhéran » à l'issue de la prière, ont annoncé les autorités. Une foule immense s'est rendue à la mosquée pour la grande prière et le sermon du premier personnage de l'Etat iranien. AFP/HO/Khamenei.ir Les dirigeants iraniens ont été confrontés à des jours de protestations souvent violentes après que l'armée a reconnu avoir abattu par erreur un avion de ligne ukrainien dans les heures tendues qui ont suivi les représailles iraniennes contre les positions américaines en Irak. S'il a présenté ses condoléances aux 176 victimes, en majorité des Iraniens et des Canadiens, le premier personnage de l'Etat a estimé que cet « accident amer » ne devait pas ...