Iran : l'Américain Robert Levinson serait mort en détention

Disparu depuis 13 ans, Robert Levinson serait mort. C'est ce qu'a annoncé la famille de cet agent du FBI à la retraite, disparu dans des circonstances mystérieuses en 2007 en Iran. Il serait "mort alors qu'il était détenu" par les autorités iraniennes. Le président des Etats-Unis Donald Trump n'a pas formellement confirmé son décès, mais a laissé entendre qu'il était probable. "Ils ne nous ont pas dit qu'il était mort, mais beaucoup de gens pensent que c'est le cas", a-t-il affirmé, se disant "désolé". Il a reconnu que les informations n'étaient "pas encourageantes". "Il était malade depuis des années", a-t-il aussi souligné, parlant de lui au passé et reconnaissant avoir échoué à le ramener aux Etats-Unis.

"Nous avons récemment reçu des informations de la part de responsables américains qui les ont conduit, ainsi que nous, à conclure que notre merveilleux mari et père est mort alors qu'il était détenu par les autorités iraniennes", avait auparavant déclaré la famille dans un communiqué. Sans être en mesure de donner les causes ni la date du décès de celui qui a souvent été présenté comme l'otage le plus ancien de l'histoire américaine, la famille a seulement estimé qu'il était survenu avant l'épidémie de Covid-19.

Tenir le régime "pour responsable"

"Nous n'oublierons pas Bob et

