Iran-L'AIEA préoccupée par le site d'enrichissement d'uranium d'Ispahan - document

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se dit "de plus en plus préoccupée" par le site souterrain d'enrichissement d'uranium d'Ispahan dévoilé par Téhéran l'an dernier, que l'organisme onusien n'a pas été autorisé à inspecter, selon un rapport confidentiel sur l'Iran publié vendredi et consulté par Reuters.

"L'Agence ignore l'emplacement exact de l'IFEP (Isfahan Fuel Enrichment Plant-NDLR), son statut au regard des garanties, ainsi que la présence ou non de matières nucléaires sur ce site", écrit l'AIEA dans son rapport trimestriel adressé aux Etats membres, faisant référence au site d'enrichissement de combustible d'Ispahan.

Pour l'AIEA, l'absence d'informations concernant l'uranium enrichi et l'accès aux installations nucléaires depuis juin 2025 est un sujet de grave préoccupation en matière de prolifération et doit être corrigé de toute urgence.

L'agence onusienne dit ne pas être en mesure de conclure qu'il n'y a pas eu de détournement de matières nucléaires provenant des activités nucléaires pacifiques du pays.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi souligne également le refus persistant de l'Iran de collaborer avec l'agence pour résoudre les problèmes en cours et presse Téhéran de s'engager de manière constructive.

(Reportage Francois Murphy; version française Claude Chendjou)