Iran : «Ici, les gens ne sont plus impressionnés par les Etats-Unis»

Comme un air d'union nationale. Certes, les images des immenses cortèges venus défiler ce dimanche en Iran en hommage au général Soleimani, tué vendredi dans un raid américain, ne disent pas tout du moral et des complexités d'un pays.Mais ce grand rassemblement témoigne clairement d'un sursaut patriote, qui n'avait rien d'évident. Encore plongée il y a peu dans des contestations sociales réprimées dans le sang, la société fait désormais front commun contre les Etats-Unis de Donald Trump.Trump a touché à une idoleKamiyar, âgé de 38 ans, l'avoue : il n'est pas toujours « d'accord avec les décisions du régime ». « Mais je n'aime pas qu'on nous menace sur Twitter. Trump est un fou furieux. L'Iran, c'est grand pays avec une civilisation riche et tout le monde le sait », s'indigne ce guide culturel iranien joint par Le Parisien.Ce dimanche, sur le réseau social, Donald Trump a en effet menacé de détruire 52 sites iraniens, dont plusieurs monuments du patrimoine perse. Vincent*, un jeune Franco-Iranien souhaitant rester anonyme, ne comprend pas non plus la stratégie de Washington. « Ce qu'a fait Trump, c'est totalement contre-productif. Ces derniers mois, le pouvoir chiite avait peur de ne plus pouvoir s'appuyer sur les couches défavorisées, très touchées par l'inflation et la corruption, affirme-t-il. Et au final, la mort de Soleimani réunit tout le monde sous le même drapeau. » Un portrait endommagé de Donald Trump face à celui du général défunt Soleimani./Yasin AKGUL/AFP La notoriété de ce militaire, symbole de la diplomatie chiite au Moyen-Orient, ne semble en effet pas avoir d'égale. « Pour que vous compreniez bien : ici, les gens estiment que c'est le général qui a permis à l'Iran de ne pas finir comme la Syrie. Voilà pourquoi tout le monde est très triste », résume un conseiller consulaire français en poste. La crainte d'une guerre par procurationMais pour l'heure, ...