Iran : faut-il craindre un choc pétrolier ?

À Vienne, depuis quelques jours, on se frotte les mains. Mis à part l'Iran, les pays membres de l'Opep, l'organisation des pays producteurs de pétrole qui siège dans la capitale autrichienne, voient plutôt d'un bon ?il l'attaque américaine qui, vendredi, a tué le général iranien Soleimani. Dans la foulée, les cours ont bondi d'environ 3,5 %, pour atteindre 68,40 dollars le baril de Brent en clôture vendredi 3 janvier. Or, l'Opep et les dix pays associés se démènent depuis plusieurs mois pour soutenir le prix de l'or noir. En décembre, ils avaient décidé de limiter encore plus leur production, soustrayant 500 000 barils par jour en plus des 1,2 million décidés quelques mois plus tôt. À près de 70 dollars le baril, cours de ce début de semaine, le prix est parfait : il offre de bons revenus aux producteurs et ne pèse pas trop sur l'activité économique mondiale.Depuis, les cours se sont stabilisés. Les marchés sont attentistes. Une réaction qui donne raison à Donald Trump. On n'est plus dans les années 1970 où la moindre tension au Moyen-Orient avait un effet direct sur les prix à la pompe. C'est que, depuis quelques années, les États-Unis sont devenus un acteur majeur du brut. Grâce au pétrole et au gaz de schiste, abondants dans son sol, le pays est devenu le premier producteur mondial, devant la Russie et l'Arabie saoudite. En 2020, explique Francis Perrin,...