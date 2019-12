Iran : accusée d'espionnage, une chercheuse française entame une grève de la faim

Une universitaire franco-iranienne, Fariba Adelkhah, et sa collègue australienne Kylie Moore-Gilbert, détenues en Iran, ont entamé une grève de la faim le 24 décembre. Toutes deux sont accusées d'« espionnage ».« En ce réveillon de Noël, nous vous demandons de nous rejoindre, le temps d'une journée, dans notre privation d'eau et de nourriture afin d'exprimer votre solidarité avec nous, alors que nous allons poursuivre notre grève après Noël », écrivent-elles dans une lettre ouverte qui a pu sortir de leur prison de Téhéran, et dont Le Monde publie des extraits.Le Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po Paris, où travaille Fariba Adelkhah, a confirmé sur Twitter la grève de la faim entreprise par les deux femmes. L'anthropologue spécialiste du chiisme avait été arrêtée en juin en Iran. Le Ceri confirme la grève de la faim entamée par Fariba Adelkhah et sa codétenue Kylie Moore-Gilbert. En ce jour de Noël, notre solidarité et nos pensées d'espoir vont vers Fariba, Roland et tous les autres prisonnières et prisonniers de l'arbitraire. #FreeFariba #FreeRoland-- CERI Sciences Po (@CERI_SciencesPo) December 25, 2019 Dans cette lettre ouverte adressée au Centre pour les droits de l'Homme en Iran, les deux universitaires ont dit avoir été soumises à de la « torture psychologique » et à des « nombreuses violations de [leurs] droits humains fondamentaux ». Fariba Adelkhah a été soumise à des interrogatoires qui l'ont fortement ébranlée, selon La Croix.« Nous lutterons au nom de tous les universitaires et chercheurs à travers l'Iran et le Moyen-Orient qui, comme nous, ont été injustement cibles d'accusations forgées de toutes pièces », affirment-elles. Kylie Moore-Gilbert de nationalité australienne et britannique, a été arrêtée en Iran à l'automne 2018 et condamnée à dix ans de prison pour espionnage.La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a ...