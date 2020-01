Iran : à l'hommage au général Soleimani, une foule immense scande «mort à l'Amérique»

Une marée humaine en deuil, appelant à la vengeance. Le centre de Téhéran était noir de monde, ce lundi, pour l'hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué trois jours plus tôt par une frappe américaine en Irak.Estimée à « plusieurs millions » par la télévision d'Etat, la foule a alterné entre moments de recueillement et de tristesse pour le décès du commandant le plus populaire d'Iran, et des explosions de colère aux cris de « Mort à l'Amérique » ou « Mort à Israël ».Portrait de leur héros souriant en main, la foule s'est amassée bien avant 8 heures (5 heures en France) aux abords de l'Université de Téhéran, où le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a prié en l'honneur du soldat le plus populaire d'Iran.L'ayatollah Ali Khamenei était entouré du président iranien Hassan Rohani, du président du Parlement Ali Larijani, du général de division Hossein Salami chef des Gardiens de la Révolution, et du chef de l'Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi.Drapeaux brûlésLes premiers rangs de l'assistance se sont alors rués sur le cercueils contenant les restes du général Soleimani, de l'Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis (numéro deux du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés aux forces de sécurité) et de quatre autres Iraniens tués en même temps qu'eux. Des drapeaux américains et israéliens sont brûlés. Hommes et femmes pleurent ou appellent à venger celui qui était le chef de la Force Qods, chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, et à ce titre l'architecte de la stratégie de l'Iran au Moyen-Orient. Mort du général Soleimani : « Cette frappe est une déclaration de guerre » « Stupide Trump, symbole de stupidité et jouet aux mains du sionisme (Israël, ndlr). Ne pense pas qu'avec le martyr de mon père, tout est fini », lance Zeinab, la fille de Qassem Soleimani, dont le discours a électrisé la foule. Le cortège ...