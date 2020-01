Irak : trois Français et un Irakien, membres d'une ONG, sont portés disparus

L'ONG SOS Chrétiens d'Orient est sans nouvelles depuis lundi midi de quatre de ses collaborateurs en voyage en Irak. L'information a été révélée ce vendredi par LCI. Les associatifs, trois Français et un Irakien, étaient présents à Bagdad « pour renouveler leur visa et enregistrer l'association auprès des autorités irakiennes », a indiqué Benjamin Blanchard, le directeur général de l'ONG lors d'un point presse. Aux dernières informations, le groupe se trouvait à proximité de l'ambassade française. Rien ne permet pour l'instant d'assurer qu'il s'agir d'un enlèvement, aucune revendication ou demande de rançon n'ayant été reçues. La capitale irakienne est le théâtre de fortes tensions ces dernières semaines, notamment dans le cadre des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran. L'ambassade américaine fait ainsi régulièrement l'objet de tirs de roquettes.L'identité des disparus n'a pas été révéléeSollicité par l'AFP, le ministère français des Affaires étrangères n'a fait aucun commentaire, pas plus que l'ambassade de France à Bagdad. « Les autorités françaises et irakiennes se coordonnent aujourd'hui pour enquêter et retrouver leurs traces », a toutefois assuré Benjamin Blanchard, précisant être « en contact étroit » avec les familles. Aucune information sur l'identité des disparus n'a été révélée. Le directeur de l'association a toutefois assuré qu'ils possédaient « une parfaite connaissance des zones de crise » et qu'ils avaient agi « en parfaite coordination avec les autorités consulaires pour l'organisation de cette mission ». Une association controverséeAppel aux dons, mission humanitaire, rencontre avec des politiques... L'association, très active sur les réseaux sociaux, jouit toutefois d'une notoriété controversée. En 2017, l'Eglise de France s'est d'ailleurs désolidarisée de son travail. Mgr Gollnisch, prélat et directeur général de l'Oeuvre d'Orient, avait dit son « malaise » ...