Irak : Téhéran riposte et tire sur deux bases de soldats américains

Washington n'a vraiment pas changé sa politique concernant l'Irak : les troupes américaines ne quitteront pas le pays tout de suite. Les États-Unis l'ont réaffirmé mardi, souhaitant continuer à prévenir une insurgence sur place du groupe État islamique. Donald Trump lui-même a estimé, depuis le Bureau ovale, qu'un retrait des soldats américains serait une mauvaise idée, voire même la "pire chose" qui puisse arriver à l'Irak, ne manquant pas de souligner le danger que représente, selon lui, l'Iran voisin. "À un moment donné, nous partirons (...) mais ce moment n'est pas venu", a-t-il également ajouté.La riposte de Téhéran à la mort du général Soleimani se produira quelques instants plus tard. Dans la nuit de mardi à mercredi, au moins neuf roquettes se sont abattues sur deux bases, dont la base aérienne d'Aïn al-Assad, dans l'ouest désertique de l'Irak, où sont postés des soldats américains, a indiqué à l'Agence France-Presse une source de sécurité. Donald Trump prendra la parole mercredi matinLe président des Etats-Unis Donald Trump a été informé des frappes visant des installations américaines en Irak et suivait la situation "de près", a annoncé mardi soir la Maison Blanche. "Nous sommes au courant des informations concernant des attaques contres des installations américaines en Irak. Le président a été informé, suit la situation de près et consulte son équipe de sécurité nationale", a indiqué Stephanie Grisham,...