Irak : sept morts après un durcissement du régime face aux manifestations

Le centre de Bagdad a pris samedi des allures d'un champ de bataille avec des tirs intenses des forces antiémeutes contre la foule de manifestants antigouvernementaux, après un accord au plus haut niveau politique pour en finir avec la contestation « par tous les moyens ». Trois manifestants ont été tués - deux par balles et un troisième atteint au visage par une grenade lacrymogène - aux abords de la place Tahrir, épicentre de la contestation. Les forces de sécurité ont aussi chassé les protestataires de trois ponts proches de la fameuse place, où ils campaient jour et nuit.Trois autres manifestants ont également péri à Bassora, dans une dispersion à balles réelles par les forces de sécurité qui ont chassé de plusieurs campements les protestataires dans cette cité et dans d'autres villes du sud du pays.Vers davantage de violencesDéclenché le 1er octobre, la contestation réclame le départ de l'ensemble de la classe politique inchangée depuis des années et jugée corrompue et incompétente. Un mouvement de désobéissance civile bloque depuis plusieurs jours écoles, administrations et infrastructures.L'intervention plus musclée des forces de sécurité survient à la suite d'un accord des principales forces politiques qui prévoit de mettre fin aux protestations, y compris par la force, le maintien du pouvoir en place et un « retour à la vie normale ». Cet accord fait craindre davantage de violences.En fin d'après-midi sur la place Tahrir, une médecin a affirmé à l'AFP que « les forces de sécurité se rapprochent ». « Nous entendons les tirs à balles réelles. » Dans les rues commerçantes du centre de la capitale, transformées en champ de bataille, les manifestants s'époumonent : « Ils tirent à balles réelles ! »« C'est fini les manifestations »« Les forces de sécurité nous disent : c'est fini les manifestations, demain tout le monde retourne au travail, mais on a monté des barricades pour ...