Irak : les manifestants pro-Iran ont levé leur sit-in devant l'ambassade américaine

Les manifestants pro-Iran ont quitté mercredi soir les abords de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad (Irak), sur ordre des paramilitaires du Hachd al-Chaabi, mettant fin à un épisode de violence qui a culminé avec une attaque inédite dans une zone ultra-sécurisée.Mardi, après avoir attaqué durant des heures l'ambassade américaine, des centaines de personnes avaient commencé un sit-in illimité à ses abords. Ils réclamaient le départ des Américains d'Irak après des raids aériens qui ont fait 25 morts dans les rangs des forces pro-Iran. Les affrontements et les tensions se sont poursuivis toute la journée de mercredi. À aucun moment, les forces irakiennes gardant les entrées de la zone verte ne se sont interposées. Aux portes de l'ambassade, elles ont tenté d'arrêter les violences, en vain. Elles les ont tout juste cantonnées à la première enceinte.Jets de pierres et de cocktails MolotovLe déploiement des unités d'élite du contre-terrorisme irakien n'avait pas fait plier les protestataires qui lançaient pierres et cocktails Molotov sur l'ambassade. Jusqu'à l'arrivée de la très redoutée force de sécurité du Hachd. Et de marines américains.Estimant que le « message » avait été « entendu », le puissant Hachd a appelé ses partisans à relocaliser le sit-in hors du complexe. Aussitôt, a constaté un photographe de l'AFP, les manifestants ont démonté les tentes installées la veille. « Nous avons enregistré un gros succès : nous sommes arrivés jusqu'à l'ambassade américaine alors que personne ne l'avait fait avant » et maintenant, « la balle est dans le camp du Parlement », a affirmé à l'AFP Mohammed Mohieddine, porte-parole des brigades du Kateb Hezbollah, visées dimanche par les avions américains.Des graffitis «Non à l'Amérique»Washington a néanmoins déconseillé aux Américains résidant en Irak de ne pas s'approcher encore du bâtiment. Les activités consulaires de ...