Irak : les Etats-Unis visés par des attaques sur deux sites, Trump menace de représailles

Selon le commandement militaire irakien, aucune victime n'aurait été recensée. Deux attaques ont visé quasi simultanément, samedi soir, deux sites irakiens liés aux Etats-Unis : la Zone verte de Bagdad et, un peu au nord, une base aérienne irakienne abritant des soldats américains.Deux obus de mortier se sont abattus sur la Zone verte de Bagdad, ultra-sécurisée, où siège l'ambassade américaine. Mardi, elle avait été attaquée par des milliers de combattants et de partisans des pro-Iran en Irak.Dans le même temps, à moins d'une centaine de kilomètres plus au nord, deux roquettes Katioucha se sont abattues sur la base aérienne de Balad, immense base irakienne qui accueille des soldats et des avions américains. Aussitôt après ces tirs, des drones américains ont survolé la base pour des missions de reconnaissance.« Si l'Iran attaque des Américains, les USA viseront 52 sites iraniens », a annoncé Donald Trump samedi soir.Sentiment anti-américainLes Etats-Unis ont déployé cette semaine des soldats supplémentaires pour protéger ses diplomates et ses soldats en Irak où le sentiment anti-américain, attisé par les pro-Iran, a flambé avec l'assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani et de l'homme de l'Iran à Bagdad, Abou Mehdi al-Mouhandis. Bagdad : Des milliers d'Irakiens rassemblés pour les funérailles de Soleimani Les appels à la « vengeance » se multiplient à Bagdad comme à Téhéran, alors que les Américains considèrent depuis plusieurs mois déjà que les factions armées pro-Iran en Irak sont une menace plus dangereuse pour eux que les djihadistes de Daech. Mort de Soleimani : « Nous avons agi pour arrêter une guerre » affirme Trump Depuis fin octobre, treize attaques à la roquette ont visé des intérêts américains en Irak, tuant même le 27 octobre un sous-traitant américain sur une base du centre pétrolier du pays. Aucune n'a été revendiquée mais Washington accuse les ...