Irak : l'ambassade américaine prise d'assaut, Washington accuse l'Iran

Le sol irakien va-t-il se transformer en champ de bataille entre les ennemis américains et iraniens ? Les craintes se renforcent encore un peu plus après l'invasion ce mardi de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad par des partisans de milices irakiennes pro-Iran.D'abord tolérés par les gardes du corps de cette zone ultra-sécurisée, les manifestants ont été bloqués par les forces spéciales irakiennes et américaines. « Non à l'Amérique » ou encore « Fermé sur ordre des brigades de la résistance », pouvait-on lire sur un des murs de la chancellerie. LIRE AUSSI > Frappes américaines en Irak : cinq minutes pour comprendre ce regain de tensions 62 personnes ont été blessées au total côté irakien, selon le mouvement de protestation, dont une partie siégeait toujours dans la soirée devant le complexe. Une réponse aux frappes aériennes de dimancheCette intrusion fait suite aux frappes lancées dimanche par les Etats-Unis contre une faction appelée Kataëb Hezbollah (KH). 25 combattants de ce groupe affilié au Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires dominée par des factions pro-Iran et intégrée aux forces régulières irakiennes pour tenter de les remettre dans le rang, ont été abattus en Irak et en Syrie par des raids de l'US Air Force. Certains des plus hauts dirigeants du Hachd - des officiels de l'Etat irakien qui interagissent régulièrement avec les officiels américains -, ont participé à ce sit-in dans la première enceinte de l'ambassade. Cela « en dit long sur l'échec de la politique des Etats-Unis et la nature de l'Etat irakien qu'ils ont aidé à créer », estime Fanar Haddad, spécialiste de l'Irak.Sur Twitter, un responsable du Hachd a fait un parallèle entre l'attaque contre l'ambassade à Bagdad et la prise d'otages à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran en 1979, qui reste un traumatisme pour les Américains. L'ambassadeur en poste depuis le mois de juin ne se ...