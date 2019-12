Irak : l'ambassade américaine assiégée par des milices pro-Téhéran

Des milliers de partisans de milices irakiennes pro-Iran ont forcé ce mardi l'entrée de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad (Irak) pour protester contre des frappes américaines de dimanche contre une faction appelée Kataëb Hezbollah (KH).Dimanche, 25 combattants de ce groupe affilié au Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires dominée par des factions pro-Iran et intégrée aux forces régulières irakiennes pour tenter de les remettre dans le rang, ont été abattus en Irak et en Syrie par des raids de l'US Air Force.Ce mardi, après avoir participé aux funérailles de ces combattants, des milliers d'hommes ont traversé, sans être inquiétés, l'ensemble des checkpoints de la très surveillée « zone verte » de Bagdad, où siègent l'ambassade et les institutions irakiennes. En présence des plus hauts dirigeants du Hachd - des officiels de l'Etat irakien qui interagissent régulièrement avec les officiels américains --, ils ont d'abord monté des tentes pour installer un sit-in et prié en mémoire des 25 « martyrs ». Puis certains ont brûlé des installations de sécurité à l'extérieur de l'ambassade, arraché les caméras de surveillance, jeté des pierres sur les tourelles de ses gardes et couvert les vitres blindées avec des drapeaux du Hachd et des brigades du Hezbollah. A man waiving #Iran-Backed Kataeb Hezbollah's flag outside the #US Embassy in #Baghdad. To reach that area in Green Zone you need to pass several tough checkpoints even after that the Green zone partially opened but it seems that no one have resisted these protesters pic.twitter.com/Sl4DjENrMi-- Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) December 31, 2019 KH supporters entered the green zone and started setting up tents in front of the US embassy to do a sit-in, protesting the US strike on the headquarters in Anbar. pic.twitter.com/mZNempH5tQ-- Mustafa Salim (@Mustafa_salimb) December 31, 2019 Ils ont ensuite franchi la première enceinte du ...