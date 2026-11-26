Le tribunal de Karkh, où se déroule les procès de jihadistes français, à Bagdad, le 5 octobre 2026. ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Huit nouveaux jihadistes français ont été condamnés à la prison à perpétuité par la justice irakienne jeudi, pour leur appartenance au groupe Etat islamique (EI), dans le cadre de poursuites contre des milliers de jihadistes présumés.

Parmi eux figure Romain Garnier, qui travaillait pour la propagande du groupe et avait été arrêté en 2017 en Syrie.

Sur les vingt Français jugés jeudi, deux ont par ailleurs été condamnés à 15 ans de prison. L'annonce du verdict des dix accusés restants, dont Adrien Guihal - "voix" de la revendication de l'attentat de Nice en 2016 -, Quentin Le Brun et Thomas Collange, deux autres propagandistes, a été reportée sine die.

Tous font partie des 47 citoyens français qui comparaissent en Irak depuis septembre, après avoir été extradés de Syrie l'année dernière.

L'EI a contrôlé entre 2014 et 2017 de vastes territoires en Syrie et en Irak, commettant des massacres et réduisant des femmes et des filles en esclavage sexuel. De nombreux étrangers, venus d'Europe et d'ailleurs, avaient alors rejoint ses rangs.

Le tribunal a déjà condamné 15 Français à la prison à vie, un autre ayant écopé de 15 ans de prison.

Lors de leurs audiences, la plupart ont plaidé coupable et tous ont exprimé des regrets, certains demandant à être rapatriés en France.

"J'ai beaucoup changé, je suis un homme nouveau", avait notamment déclaré à la barre Adrien Guihal, s'exprimant d'une voix forte, contrairement aux autres accusés parlant à voix basse et parfois bégayant.

Thomas Collange, converti à l'islam au début des années 2000, a dit regretter d'avoir emmené en Syrie sa femme, condamnée à 15 ans de prison en France l'an dernier, et ses enfants, et a assuré avoir renié le groupe après sa tentative de fuite en 2017.

Des centaines de peines de mort

La France a rapatrié des centaines de membres de familles de jihadistes, mais refuse de faire de même pour la plupart des hommes accusés d'avoir joué un rôle actif, les laissant répondre de leurs actes devant la justice à l'étranger.

Au cours des audiences, de nombreux accusés se sont interrogés sur les raisons de leur procès en Irak, où ils ne s'étaient jamais rendus.

Le pays les poursuit en vertu de sa loi antiterroriste pour appartenance à l'EI, qu'ils aient opéré en Irak ou en Syrie.

L'Irak, soutenu par les forces de la coalition internationale, a proclamé sa victoire sur le groupe en 2017, et les forces kurdes, appuyées par Washington, ont vaincu l'EI en Syrie voisine deux ans plus tard.

En Irak, la découverte de charniers et des témoignages d'atrocités commises par le groupe jihadiste font encore l'objet d'enquêtes.

Ces dernières années, les tribunaux irakiens ont prononcé des centaines de peines de mort et de prison à perpétuité contre des personnes reconnues coupables d'infractions terroristes, y compris des combattants étrangers.

Mais des organisations de défense des droits humains dénoncent la précipitation des procès et un manque de respect des procédures légales.

En février, l'Irak a également accueilli dans ses prisons surpeuplées plus de 5.700 détenus de l'EI en provenance de plus de 60 pays, après leur transfert par les États-Unis depuis la Syrie où ils étaient détenus dans des prisons kurdes.

Les procès concernant ces suspects ont débuté dimanche, les premières audiences étant consacrées aux ressortissants syriens.