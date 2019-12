Irak et Syrie : les Etats-Unis frappent des milices soutenues par l'Iran

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir frappé cinq bases en Irak et en Syrie d'un mouvement proche du Hezbollah pro-iranien. Deux jours après la mort d'un Américain dans une attaque à la roquette contre une base militaire irakienne à Kirkuk, ces frappes ont été menées « en réponse aux attaques répétées du Kataëb Hezbollah contre des bases irakiennes qui accueillent les forces de l'opération Inherent Resolve ». Elles « affaibliront les capacités du KH à mener de futures attaques contre les forces de la coalition », a déclaré le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, dans un communiqué. U.S. conducted defensive strikes in Iraq and Syria against 5 Kata'ib Hezbollah facilities in response to recent attacks against @CJTFOIR coalition force https://t.co/yvc1nIjMav-- Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) December 29, 2019 Le secrétaire d'État Mike Pompeo, le secrétaire à la Défense Mark Esper et le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien s'étaient rendus dimanche à Mar-a-Lago, en Floride pour rencontrer le président Trump et discuter de ces frappes. 5 000 soldats américains sont toujours sur zone, pour appuyer et former l'armée irakienne notamment.Sur les cinq installations visées par les chasseurs à réaction F-15 de l'US Air Force, trois se trouvaient dans l'ouest de l'Irak, notamment à Al-Qa'im, et deux à l'est de la Syrie. Le Pentagone a dévoilé quelques images des frappes, sur la ville d'Al-Qa'im en Irak, ce 29 décembre. via REUTERS/US Department of Defense via REUTERS Il s'agissait, selon le ministère de la Défense, d'unités de stockage d'armement ou de quartiers généraux du KH (Brigades du Parti de Dieu), une des factions pro-Iran du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires formée pour lutter contre les djihadistes et désormais intégrée aux forces de sécurité irakiennes.Selon Jaafar al-Hussaini, porte-parole du Hezbollah irakien, 19 ...