Irak : avant les obsèques de Soleimani, les Etats-Unis ont-ils mené une nouvelle frappe ?

Le symbole est double. Alors que l'Irak, comme l'Iran, s'apprêtait à célébrer en grande pompe les funérailles de Qassem Soleimani, puissant général iranien tué à Bagdad par un drone américain vendredi à l'aube, les Etats-Unis auraient choisi de mener un nouveau raid aérien.Peu après que le président américain Donald Trump a assuré ne pas chercher la guerre avec l'Iran, Washington aurait mené en Irak une attaque aérienne contre un convoi du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran désormais intégrés à l'Etat irakien, au nord de la capitale. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée aux Etats-Unis.Démentis de la coalition et du gouvernement irakienDans la nuit, la télévision publique irakienne a annoncé des frappes américaines près de camp Taji, au nord de Bagdad. Un convoi de véhicules du Hachd était visé. Six personnes auraient été tuées, selon Reuters, cinq selon l'Associated Press, et trois sévèrement blessées.Le colonel Myles Caggins, porte-parole d'Inherent Resolve, les forces américaines au sein de la coalition internationale de lutte contre Daech, a nié que les Etats-Unis soient à l'origine de frappes près de Camp Taji « ces derniers jours ». FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.-- OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020 Le gouvernement irakien a démenti la réalité d'un bombardement dans la région de Tagi et mis en garde contre « la propagation de rumeurs et leur publication, en particulier à l'heure actuelle ». ???? ????? ???????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ...