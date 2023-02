IRA: une étude relativise le risque d'exode des entreprises vers les Etats-Unis

Les subventions offertes dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (IRA) pour attirer les entreprises aux Etats-Unis, dénoncées par les Européens comme attentatoires à la concurrence, pourraient n'avoir qu'une "efficacité limitée", selon une note du Cepii, un think-tank gouvernemental, publiée mardi.

Depuis des mois, les dirigeants du Vieux Continent alertent sur les risques de délocalisations industrielles liées à l'IRA, un grand plan qui subventionne généreusement des filières stratégiques (batteries, panneaux solaires) pour autant qu'elles localisent leur production aux Etats-Unis.

Mais "la localisation d'une activité de production dépend de nombreux facteurs et l'Union européenne a des atouts en termes d'attractivité des investissements directs étrangers" (taille du marché, qualité des institutions, capital humain...), nuance le Centre d'études prospectives et d'informations internationales.

Autre argument du Cepii, "si d'un côté la loi (américaine) donne des incitations fiscales attractives, d'un autre, les critères techniques associés pour respecter des obligations de contenu local sont restrictifs."

Or une étude du Trésor américain a établi en août 2022 qu'à peine une voiture électrique sur cinq était éligible au crédit d'impôt de 7.500 dollars prévu par l'IRA pour les acquéreurs de ces véhicules.

"Comme la loi prévoit une augmentation des pourcentages-seuils de contenu local, il sera de plus en plus difficile pour les entrepreneurs de respecter ces critères", anticipe le Cepii.

Sans compter que l'IRA interdit l'utilisation de composants issus de Chine, d'Iran, de Russie ou de Corée du Nord, des fournisseurs clés pour certains métaux stratégiques comme le lithium ou le cobalt.

Enfin, les 391 milliards de dollars fléchés par les Etats-Unis vers les industries vertes représentent 0,17% du Produit intérieur brut américain.

"La France fait proportionnellement autant que l'IRA en termes de subventions avec le plan France 2030, qui équivaut à 2% du PIB français sur dix ans", soit 0,2% chaque année en moyenne.

Par ailleurs, "les dépenses de l'IRA représentent moins de la moitié de celles de l'UE" dans le même domaine, évaluées par le Cepii à 0,5% du PIB européen.

"Un financement substantiel des industries européennes existe déjà", en conclut le Cepii, qui appelle à améliorer le cadre européen des aides d'Etat et à rendre les subventions "plus accessibles et prédictibles".

Début février, la Commission européenne a proposé d'assouplir le cadre des aides d'Etat mais fermé la porte à de nouveaux financements, suggérant plutôt de réorienter les fonds existants vers l'industrie verte.