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Iqbal, un Zidane contre la France
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 00:33

Iqbal, un Zidane contre la France

Iqbal, un Zidane contre la France

Vingt-trois ans après que ses parents ont eu la drôle d’idée de l’appeler Zidane, Zidane Iqbal affronte la France ce lundi soir à Philadelphie. Un milieu lié à tout jamais au ZZ et à l’Irak, pays que sa mère a fui pendant la première guerre du Golfe.

Le 12 juillet 1998, Zinédine Zidane inscrit un doublé pour offrir sa première Coupe du monde à la France. Grâce à ses deux caboches, le numéro 10 des Bleus entre dans le cœur des Français. Le lendemain de ce jour de gloire, des centaines de parents dans l’attente d’un enfant décident d’appeler leur progéniture Zinédine en son honneur. Le 27 avril 2003, un couple de Manchester choisit, lui, le prénom Zidane pour leur fils. Vingt-trois ans après avoir hérité de ce nom lourd à porter, Zidane Iqbal dispute ce lundi soir un match de Coupe du monde face à la France. Drôle de destin.

La naissance d’un Zizou

« Mon père aimait regarder jouer Zinédine Zidane » , racontait l’intéressé dans une interview au National , un média émirati. Mes parents voulaient un nom unique  tout en restant musulman. Je ne connais qu’un autre Zidane, un ami à Manchester. » Né dans la ville de football par excellence avec un tel nom, Zidane Iqbal ne pouvait qu’être disposé à taper dans le ballon. Dès ses 5 ans, le petit Zizou de Manchester attire les yeux doux de Jack Fallows, un proche d’un certain Sir Alex Ferguson.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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