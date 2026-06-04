IPO Anthropic : tout savoir sur l’introduction en Bourse de l’entreprise derrière Claude

information fournie par Café de la Bourse • 04/06/2026 à 08:25

L’IA Claude fera-t-elle bientôt ses premiers pas à Wall Street ? C’est en tout cas ce que pensaient jusqu’à présent de nombreux investisseurs et l’entreprise Anthropic a confirmé le 1 juin 2026 qu’elle préparait actuellement son introduction en Bourse (IPO) . Elle a d’ailleurs récemment levé de nouveaux financements qui ont propulsé sa valorisation au-delà de celle de la potentielle IPO de ChatGPT (OpenAI) , l’éditeur de ChatGPT. Avec une valorisation désormais proche des 1 000 milliards de dollars, la société s’impose comme l’un des acteurs les plus suivis du secteur technologique.

Mais faut-il investir en Bourse dans l’action Anthropic lors de son éventuelle introduction en Bourse ? Quels sont les principaux atouts de l’entreprise, quels risques doivent être pris en compte et comment se positionne-t-elle face à OpenAI ? Décryptage de cette future IPO par le courtier en Bourse ActivTrades.

Anthropic en chiffres : ce qu’il faut savoir sur la société créatrice de Claude

Qui est Anthropic ?

Anthropic est une entreprise américaine fondée en 2021 par Dario Amodei, sa sœur Daniela Amodei et plusieurs anciens chercheurs d’OpenAI.

Là où OpenAI a été créée avec pour mission de démocratiser l’intelligence artificielle, Anthropic est née d’une vision différente. Les fondateurs estimaient que le développement de l’IA devait accorder une place plus importante à la sécurité, à la fiabilité des modèles et à leur alignement avec les intérêts humains. Leur départ d’OpenAI a notamment été motivé par des inquiétudes concernant l’évolution stratégique et commerciale de leur ancienne entreprise.

Cette philosophie a fortement influencé le développement de Claude, aujourd’hui considéré comme l’un des principaux concurrents de ChatGPT.

La croissance financière de l’entreprise Anthropic est tout aussi remarquable. Son rythme de revenus annualisés a atteint environ 47 milliards de dollars en mai 2026, contre seulement 9 milliards de dollars à la fin de l’année 2025. Une progression fulgurante qui repose sur une stratégie claire : privilégier les entreprises, les développeurs et les outils d’automatisation du travail intellectuel.

Quelques chiffres clés sur l’entreprise Anthropic en 2026

Chiffres clés de l’entreprise Anthropic créés avec l’IA

Introduction en Bourse Anthropic : que savons-nous à ce jour ?

Rumeurs, calendrier et valorisation pressentis pour l’action Anthropic

Selon plusieurs médias financiers de référence, l’entreprise Anthropic envisagerait sérieusement une introduction en Bourse avant la fin de l’année 2026. Bloomberg évoque notamment une possible cotation dès le mois d’octobre sur le Nasdaq, sous le symbole boursier pressenti « ANTHROPIC ».

À ce stade, la direction de l’entreprise n’a toutefois confirmé aucun élément clé comme la date exacte de l’introduction en Bourse Anthropic, la place de cotation retenue, le nombre d’actions, le prix IPO ou le montant qui pourrait être levé lors de l’offre publique.

L’entreprise Anthropic a déclaré le 1 juin 2026 : “ Aujourd’hui, Anthropic, PBC a déposé de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, en vue d’un projet d’introduction en bourse de ses actions ordinaires. Cela nous donne l’option d’entrer en bourse une fois que la SEC aura terminé son examen. Ce projet d’introduction en bourse dépendra des conditions du marché et d’autres facteurs » .

Cependant, elle a confirmé qu’elle avait bien déposé son dossier auprès du gendarme boursier américain. Pour les investisseurs, l’un des principaux éléments à surveiller sera l’évolution de la valorisation de l’entreprise sur le marché privé. Cette donnée permettra d’évaluer si le prix d’introduction en Bourse Anthropic offre ou non un point d’entrée attractif.

Trois étapes clés pour un investisseur dans l’IPO Anthropic

Avant le lancement officiel de l’IPO d’Anthropic, plusieurs étapes réglementaires et financières devront être franchies. Voici ce que les investisseurs devraient surveiller :

L’accès au formulaire S-1 auprès de la SEC : Le document S-1 constitue la source d’information la plus importante pour les investisseurs. Il dévoilera les comptes audités de l’entreprise Anthropic, sa structure actionnariale, l’utilisation prévue des capitaux levés, ainsi que l’ensemble des facteurs de risques identifiés par la société. Aucune analyse sérieuse de l’IPO ne pourra être réalisée avant la publication de ce document. L’appétit des investisseurs autour de l’IPO de SpaceX : Le contexte des introductions en Bourse reste particulièrement favorable aux grandes entreprises technologiques. Après le rachat de xAI, l’entreprise SpaceX est valorisée à près de 1 250 milliards de dollars et pourrait réaliser la plus importante IPO de l’histoire. Les investisseurs suivront donc avec attention l’intérêt manifesté par les grands fonds pour l’ IPO de SpaceX . Le roadshow institutionnel : Durant cette phase, les dirigeants rencontreront les grands investisseurs afin de présenter la stratégie de l’entreprise Anthropic et de mesurer la demande. Ces échanges permettront de déterminer le prix définitif de l’introduction en Bourse.

Un contexte de marché historique : 2026, l’année des trois « Méga IPO »

L’arrivée (potentielle) d’Anthropic sur le marché boursier cette année intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le secteur technologique.

L’année 2026 pourrait être marquée par trois introductions en Bourse majeures : SpaceX, Anthropic et OpenAI. Selon plusieurs estimations relayées par Bloomberg, ces trois opérations pourraient représenter près de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière cumulée sur les marchés publics.

Si ce scénario se confirme, il s’agirait de l’un des plus importants transferts de valeur de l’histoire récente des marchés financiers.

Claude plus fort que ChartGPT ? Anthropic vaut maintenant plus qu’OpenAI

En annonçant une levée de fonds de série H de 65 milliards de dollars, l’entreprise Anthropic a franchi une nouvelle étape dans son développement. L’opération porte désormais sa valorisation à environ 965 milliards de dollars.

L’entreprise dépasse ainsi OpenAI, dont la dernière valorisation connue atteignait près de 852 milliards de dollars au printemps 2026. Cette évolution marque un tournant important dans la rivalité qui oppose les deux géants de l’intelligence artificielle.

Pour l’entreprise Anthropic, longtemps considérée comme un simple challenger, cette progression constitue une véritable consécration. En l’espace de quelques mois seulement, sa valorisation est passée d’environ 380 milliards de dollars à près de 1 000 milliards de dollars.

Cet enthousiasme illustre l’intérêt exceptionnel des investisseurs pour les leaders de l’intelligence artificielle. Beaucoup considèrent aujourd’hui que les entreprises capables de dominer ce marché pourraient devenir les géants technologiques de demain.

Toutefois, cette croissance rapide s’accompagne également de nouveaux défis.

Victime de son succès, l’entreprise Anthropic a, notamment, dû faire face à plusieurs contraintes liées à la puissance de calcul disponible. L’entreprise a parfois limité l’utilisation de Claude afin d’éviter une saturation de ses infrastructures pendant les périodes de forte demande.

La levée de fonds de 65 milliards de dollars vise justement à répondre à cet enjeu. Une part importante des capitaux sera consacrée à l’augmentation des capacités de calcul et au développement de nouvelles infrastructures destinées à soutenir la croissance future de l’entreprise.

Anthropic vs OpenAI : que doivent savoir les investisseurs ?

Anthropic mise sur le secteur des entreprises, alors qu’OpenAI cible le grand public

Depuis leur lancement, Claude et ChatGPT ont suivi deux trajectoires très différentes.

OpenAI a construit sa croissance autour du grand public. Grâce à ChatGPT, l’entreprise a réussi à imposer sa marque auprès de centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde. Son modèle repose sur une forte visibilité, une adoption massive et une stratégie de conquête à grande échelle.

Cette approche lui a permis de dépasser les 900 millions d’utilisateurs hebdomadaires. En contrepartie, elle implique également des coûts d’inférence considérables liés à l’exploitation quotidienne des modèles. Une part importante de cette base d’utilisateurs ne génère en effet aucun revenu direct, ce qui pèse sur la rentabilité globale de l’entreprise.

L’entreprise Anthropic a adopté une stratégie radicalement différente. Dès sa création, elle a ciblé en priorité les entreprises, les développeurs et les usages professionnels. Claude a été conçu comme un outil de productivité destiné à s’intégrer directement dans les processus métiers plutôt que comme un assistant conversationnel grand public.

Ce positionnement pouvait sembler risqué face à la popularité de ChatGPT. Pourtant, il s’avère aujourd’hui particulièrement efficace sur le plan financier.

Fin 2025, Anthropic affichait environ 9 milliards de dollars de revenus annuels récurrents. Trois mois plus tard seulement, ce chiffre dépassait déjà les 30 milliards de dollars, principalement grâce à la demande des entreprises et des développeurs.

Comme l’a indiqué Anthropic : « Des entreprises internationales de tous les secteurs déploient Claude au cœur de leurs activités, et de plus en plus de personnes à travers le monde l’utilisent dans leur travail quotidien. Depuis notre levée de fonds de série G en février, son adoption n’a cessé de croître auprès de nos clients professionnels internationaux ».

Le partenariat signé avec KPMG le 19 mai 2026 illustre parfaitement cette dynamique. Le cabinet de conseil a officiellement lancé « KPMG Digital Gateway Powered by Claude », une plateforme intégrant directement les capacités d’Anthropic dans ses services mondiaux.

Les 276 000 collaborateurs de KPMG bénéficient désormais d’un accès complet aux outils d’intelligence artificielle de Claude. Cette adoption à grande échelle intervient après plusieurs années de déploiement progressif au sein des équipes de conseil, d’analyse de données et d’innovation du groupe.

KPMG n’est d’ailleurs pas un cas isolé. L’entreprise Anthropic revendique désormais plus de 300 000 clients professionnels actifs répartis dans de nombreux secteurs d’activité.

Pour les investisseurs, cette différence de modèle économique est loin d’être anodine. Les contrats d’entreprise offrent généralement des revenus plus prévisibles, des durées d’engagement plus longues et des marges supérieures à celles générées par les abonnements grand public.

Alors qu’OpenAI reste fortement dépendante de l’engagement de millions d’utilisateurs individuels, l’entreprise Anthropic s’intègre progressivement au cœur des infrastructures opérationnelles de grandes organisations, ce qui renforce potentiellement la récurrence de ses revenus.

Chiffre d’affaires annuel OpenAI vs Anthropic par segment

Chiffre d’affaires annuel OpenAI vs Anthropic par segment (en milliards)

Anthropic dépasse OpenAI sur le codage IA soutenant une croissance record

En seulement seize mois, le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de l’entreprise Anthropic est passé d’environ 1 milliard de dollars au début de l’année 2025 à près de 47 milliards de dollars en mai 2026, selon CNBC. Une telle progression place Anthropic parmi les sociétés technologiques à la croissance la plus rapide de l’histoire récente.

Contrairement à OpenAI, dont la croissance est répartie entre plusieurs produits grand public et professionnels, l’entreprise Anthropic a bénéficié d’un moteur de croissance particulièrement puissant : Claude Code.

Lancé en mai 2025, cet assistant de développement logiciel alimenté par l’intelligence artificielle s’est imposé à une vitesse exceptionnelle dans les entreprises. Trois mois après son lancement, son chiffre d’affaires annuel récurrent dépassait déjà les 500 millions de dollars. Neuf mois plus tard, il atteignait 2,5 milliards de dollars.

Peu d’outils de productivité basés sur l’IA ont connu une adoption aussi rapide. Cette réussite s’est traduite par une montée en puissance spectaculaire dans le segment du codage assisté par intelligence artificielle.

Selon Menlo Ventures, Anthropic détenait 54 % du marché du codage IA en entreprise à la fin de l’année 2025, contre seulement 21 % pour OpenAI. Autrement dit, Claude Code représentait à lui seul plus du double de la part de marché de son principal concurrent sur ce segment particulièrement stratégique.

L’entreprise pourrait également générer près de 10,9 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre 2026 selon CNBC . Si cet objectif est atteint, Anthropic enregistrerait son premier trimestre bénéficiaire, après un premier trimestre déjà solide marqué par 4,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

La comparaison avec OpenAI est particulièrement révélatrice.

OpenAI a réalisé une croissance exceptionnelle en portant ses revenus annualisés à plus de 25 milliards de dollars début 2026. Toutefois, l’entreprise Anthropic a atteint un ARR de 47 milliards de dollars en seulement seize mois, soit un rythme de progression encore plus rapide.

Là où OpenAI conserve une avance importante auprès du grand public grâce à ChatGPT, l’entreprise Anthropic semble progressivement s’imposer comme le leader du codage assisté par IA pour les entreprises, un marché à forte valeur ajoutée qui pourrait devenir l’un des principaux moteurs de croissance du secteur dans les années à venir.

Une distribution universelle pour Claude via les trois plus grands clouds mondiaux, contre une dépendance stratégique à Microsoft pour OpenAI

L’un des autres principaux avantages concurrentiels d’Anthropic réside aujourd’hui dans sa stratégie de distribution.

Claude est devenu le premier modèle d’intelligence artificielle de pointe à être disponible simultanément sur les trois plus grandes plateformes cloud mondiales : AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI et Microsoft Azure Foundry.

Cette présence multi-cloud constitue un avantage stratégique considérable dans un secteur où la majorité des acteurs restent fortement dépendants d’un partenaire unique. Même si AWS demeure le principal fournisseur d’infrastructure et le partenaire privilégié d’Anthropic pour l’entraînement de ses modèles, la société bénéficie d’une flexibilité commerciale rare.

Les entreprises clientes peuvent intégrer Claude directement dans leur environnement cloud existant, sans avoir à modifier leur architecture informatique ou à changer de fournisseur. Cette approche réduit les barrières à l’adoption et facilite les déploiements à grande échelle.

La stratégie d’OpenAI apparaît plus concentrée.

Malgré le succès mondial de ChatGPT et la croissance rapide de ses revenus, OpenAI reste étroitement liée à Microsoft. Azure constitue à la fois son principal partenaire technologique, son principal fournisseur d’infrastructures et son principal canal de distribution auprès des entreprises.

Cette relation a joué un rôle déterminant dans l’ascension d’OpenAI. Les milliards de dollars investis par Microsoft ont permis d’accélérer considérablement le développement de ChatGPT et des modèles GPT.

Toutefois, cette dépendance crée également une forme de concentration stratégique. Une grande partie de la croissance d’OpenAI repose aujourd’hui sur un seul écosystème cloud.

L’entreprise Anthropic adopte une logique différente, davantage inspirée des grands éditeurs de logiciels professionnels. L’objectif est d’être présent partout où se trouvent les clients plutôt que de privilégier une plateforme spécifique.

À mesure que les entreprises cherchent à diversifier leurs infrastructures et à éviter toute dépendance excessive à un fournisseur unique, cette neutralité pourrait devenir un avantage concurrentiel majeur.

Dans une industrie où la qualité des modèles n’est plus le seul facteur de différenciation, la capacité à distribuer efficacement une technologie devient un élément déterminant. Sur ce point, l’entreprise Anthropic dispose d’un atout rare grâce à sa présence simultanée sur AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.

Introduction en Bourse Anthropic : faut-il participer à l’IPO de Claude ? Avis ActivTrades

Pour ActivTrades , l’entreprise Anthropic figure parmi les entreprises les plus prometteuses de la révolution de l’intelligence artificielle. En seulement quelques années, la société est passée du statut de startup spécialisée dans la sécurité des modèles d’IA à celui de concurrent direct d’OpenAI avec une valorisation qui approche désormais les 1 000 milliards de dollars.

L’entreprise Anthropic bénéficie d’une croissance exceptionnelle, d’une forte exposition au marché des entreprises, d’une position dominante dans le codage assisté par IA grâce à Claude Code et d’un accès privilégié aux trois plus grandes plateformes cloud mondiales. À cela s’ajoutent des perspectives de rentabilité plus rapides que celles de nombreux acteurs du secteur.

Face à une éventuelle introduction en Bourse d’OpenAI, l’IPO Anthropic présente également plusieurs caractéristiques susceptibles de séduire les investisseurs. La société affiche actuellement une croissance plus rapide, des revenus davantage concentrés sur les usages professionnels, une dépendance moindre à un fournisseur cloud unique et des multiples de valorisation relativement plus faibles rapportés à son chiffre d’affaires.

Ces atouts pourraient permettre à Anthropic de mieux capter la valeur créée par l’adoption massive de l’intelligence artificielle dans les entreprises au cours des prochaines années. Toutefois, investir dans l’IPO d’Anthropic comporte des risques importants.

Avec une valorisation proche de 965 milliards de dollars avant même son introduction en Bourse, une part importante des perspectives de croissance futures semble déjà intégrée dans le prix. Pour justifier une telle capitalisation, l’entreprise Anthropic devra maintenir pendant plusieurs années un rythme de croissance exceptionnel tout en conservant son avance technologique dans un environnement extrêmement concurrentiel.

L’histoire récente des introductions en Bourse invite également à la prudence. Selon une analyse réalisée par Reuters sur les 50 IPO les plus valorisées des cinq dernières années, près des trois quarts d’entre elles ont finalement sous-performé l’ indice S&P 500 sur la durée. Les investisseurs qui achètent dans l’euphorie des premiers jours de cotation obtiennent généralement des performances encore plus décevantes.

Le risque est d’autant plus important dans le secteur de l’intelligence artificielle, où les valorisations sont souvent alimentées par des anticipations très optimistes, un fort sentiment de FOMO (Fear Of Missing Out) et des projections de croissance parfois difficiles à maintenir sur le long terme.

En définitive, l’entreprise Anthropic possède probablement certains des meilleurs fondamentaux du secteur de l’IA et pourrait devenir l’un des grands gagnants de la transformation numérique mondiale. Néanmoins, sa valorisation record, l’intensité de la concurrence, ses besoins colossaux en capitaux et le caractère hautement spéculatif du secteur imposent aux investisseurs de bien réfléchir avant d’investir en Bourse dans Anthropic.

Astuce d’ActivTrades pour investir sur l’IPO Anthropic : « Pour les profils capables d’accepter une forte volatilité et disposant d’un horizon d’investissement long, l’IPO d’Anthropic pourrait constituer une opportunité intéressante. Pour les investisseurs plus prudents souhaitant s’exposer à la thématique de l’intelligence artificielle avec un niveau de risque plus modéré, des valeurs déjà cotées comme l’ action Microsoft , l’ action ASML , l’ action Nvidia ou encore l’ action Amazon peuvent également représenter des alternatives intéressantes. Il pourrait aussi être possible d’investir dans l’action Anthropic via des ETF IA ».

7 raisons de participer à l’introduction en Bourse Anthropic

Une trajectoire de rentabilité rare dans l’univers de l’IA L’entreprise Anthropic pourrait devenir l’un des premiers grands acteurs de l’intelligence artificielle générative à atteindre la rentabilité opérationnelle. L’entreprise vise un premier trimestre bénéficiaire dès le deuxième trimestre 2026, soutenu par un objectif de chiffre d’affaires de 10,9 milliards de dollars. Une validation institutionnelle de premier plan Le dernier tour de financement de série H de 65 milliards de dollars a réuni certains des investisseurs les plus influents au monde, parmi lesquels Blackstone, Fidelity, Samsung, SK Hynix et Micron. Cette confiance constitue un signal fort avant une éventuelle IPO. Un partenariat stratégique majeur avec Amazon Au-delà de ses investissements financiers, Amazon fournit à l’entreprise Anthropic une puissance de calcul considérable via le projet Rainier et lui donne accès à l’immense base de clients professionnels d’AWS grâce à Bedrock. Une présence unique sur les trois principaux clouds mondiaux Claude est actuellement le seul modèle d’IA de premier plan distribué simultanément via AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. Cette présence multi-cloud constitue un avantage concurrentiel important auprès des grandes entreprises. Une hypercroissance portée par les clients professionnels L’ARR d’Anthropic est passé d’environ 1 milliard à 47 milliards de dollars en seize mois. Cette croissance est principalement alimentée par les entreprises, un segment généralement plus rentable et plus prévisible que le marché grand public. Des multiples de valorisation plus attractifs que certains concurrents Avec une valorisation proche de 965 milliards de dollars pour un ARR de 47 milliards, Anthropic se négocie à des multiples inférieurs à ceux d’OpenAI selon plusieurs estimations du marché privé : environ 20 fois ses ventes vs près de 40 fois pour OpenAI. Une exposition directe aux grandes tendances technologiques Cloud computing, automatisation, intelligence artificielle générative, développement logiciel assisté par IA et transformation numérique des entreprises : Anthropic se situe au croisement de plusieurs mégatendances susceptibles de soutenir sa croissance pendant de nombreuses années.

6 raisons de ne pasde participer à l’introduction en BourseAnthropic

Une valorisation extrêmement élevée avec des données financières encore non auditées Même après sa croissance exceptionnelle, l’entreprise Anthropic reste valorisée sur la base d’attentes très ambitieuses. La moindre déception pourrait entraîner une correction importante du cours de l’action Anthropic. De plus, les chiffres actuellement communiqués proviennent essentiellement du marché privé. Les investisseurs devront attendre la publication du formulaire S-1 pour disposer d’une vision complète et auditée de la situation financière. Un risque géopolitique et réglementaire critique (Affaire Pentagone) Depuis février 2026, le Département de la Défense américain a classé Anthropic comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement ». Cette désignation juridique inédite pour une entreprise technologique américaine engendre une incertitude majeure quant aux futurs contrats publics, à la gouvernance de la société, mais aussi à sa performance financière. Une co-dépendance importante à Amazon Même si la stratégie multi-cloud réduit certains risques, l’entreprise Amazon demeure un partenaire central pour Anthropic. La relation entre les deux entités crée un risque de concentration. L’entreprise Anthropic dépend d’Amazon pour son infrastructure cloud, sa puissance de calcul de 5 GW et une partie de sa distribution commerciale, tandis que l’entreprise Amazon utilise Anthropic comme vitrine pour ses puces et services cloud, liant étroitement le destin des deux entreprises. Une concurrence particulièrement intense Le marché des grands modèles de langage (LLM) est hyper-concurrentiel et requiert d’importants capitaux de manière continue. L’entreprise Anthropic fait face à des rivaux directs aux ressources quasi illimitées comme OpenAI, Google, Meta, ainsi qu’aux avancées rapides des modèles open-source et des acteurs chinois. Un secteur fortement influencé par la spéculation L’industrie de l’IA affiche une forte volatilité liée aux attentes parfois démesurées des marchés. Un ralentissement des investissements privés ou une baisse de l’intérêt global pour ces technologies pourraient rapidement dégonfler les multiples de valorisation de l’entreprise Anthropic. Des défis réglementaires, énergétiques et sociétaux L’empreinte énergétique colossale liée à l’entraînement des modèles de l’entreprise, combinée aux craintes sociétales concernant l’impact de l’IA sur l’emploi, génère des tensions locales. Les mouvements d’opposition aux projets de data centers, notamment aux Etats-Unis, représentent un frein opérationnel concret pour le développement des infrastructures nécessaires à la croissance d’Anthropic.

Article original Café de la Bourse