iPhone 12: la mise à jour d'Apple "disponible le 10 octobre", selon Barrot

L'Agence française des fréquences (ANFR) a validé la mise à jour proposée par Apple pour abaisser la puissance de l'iPhone 12, dont la commercialisation avait été suspendue ( AFP / JOEL SAGET )

La mise à jour d'Apple pour abaisser la puissance d'émission d'ondes radio de l'iPhone 12, dont la commercialisation a été suspendue en France, "sera disponible le 10 octobre", a annoncé le ministre délégué au Numérique sur franceinfo jeudi.

Si l'Agence française des fréquences (ANFR), chargée de contrôler le niveau d'émissions d'ondes radio par les appareils électroniques, a validé fin septembre cette mise à jour, Jean-Noël Barrot "regrette" qu'elle "ne soit pas disponible plus tôt".

"Mais je constate qu'Apple s'est bien plié à nos règles", a-t-il souligné.

Le soir du 13 septembre, alors qu'Apple célébrait la présentation de son nouveau modèle, l'iPhone 15, l'ANFR et le ministre du Numérique avaient surpris le monde des télécoms et de nombreux usagers en annonçant la suspension en France de la commercialisation de cet appareil sorti en 2020 et déjà en fin de carrière, excepté à la revente.

L'ANFR fait régulièrement baisser la puissance d'émission des smartphones mais il s'agissait d'une première pour Apple.

Après avoir défendu la validité de ses propres mesures, le groupe américain a fini par se plier aux exigences de l'agence française en annonçant préparer une mise à jour.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine" et, ce, "malgré de nombreuses recherches".