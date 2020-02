Iowa : toujours pas de vainqueur, mais déjà plusieurs « losers »

Le caucus de l'Iowa a tourné au fiasco. Un incroyable « bug informatique » retarde l'annonce des résultats finaux, qui n'ont toujours pas été proclamés alors que les électeurs de ce petit État se sont prononcés lundi soir. Un flou qui n'a pas empêché le modéré Pete Buttigieg de célébrer sa « stupéfiante victoire » en se basant sur des chiffres partiels et déjà contestés. Mais, avant même de connaître les scores définitifs de chacun, il est possible de déterminer ceux qui ont fait une bonne affaire dans l'Iowa. Et ceux qui ont perdu gros?Les gagnantsPete ButtigiegQu'il soit effectivement en tête ou pas des résultats finaux, « mayor Pete » est indiscutablement la sensation politique de la semaine. À 38 ans, cet ex-maire centriste d'une ville de l'Indiana, ouvertement gay et totalement inconnu il y a un an, s'est imposé comme une figure centrale des primaires. Les résultats partiels le créditent de 26,9 % des délégués, contre 25,1 % pour le sénateur Bernie Sanders, 18.3 % pour la sénatrice Elizabeth Warren et 15,6 % pour l'ancien vice-président Joe Biden. Il talonne Sanders en termes de vote populaire avec 27 030 voix, contre 28 220 pour le sénateur du Vermont. Tout peut encore changer, car il s'agit d'un dépouillement partiel. Mais il a déjà déclaré victoire et espère que ces bons résultats vont le propulser dans les scrutins suivants. Son site Internet a connu un trafic record, a annoncé son porte-parole.Lire...