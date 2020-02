Iowa : petit État, grande importance

Après plusieurs mois de campagne, des centaines de meetings politiques, des milliers de pubs télévisées et des dizaines de porte-à-porte de candidats, on pourrait imaginer les démocrates de l'Iowa mobilisés comme jamais. Mais à quelques heures d'un caucus scruté par le monde entier, le calme règne dans la petite bourgade rurale d'Alleman, située juste au nord de Des Moines, la capitale de l'État. Mary Reece, une pimpante retraitée qui travaille depuis un mois comme bénévole dans une des permanences de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, est de corvée de porte-à-porte. Elle a une liste de gens auxquels elle doit rappeler d'aller voter, pour Bernie si possible. Cette petite dame ronde est une fan. Elle aime par-dessus tout « son authenticité, son parler-vrai ». « Ça fait 40 ans qu'il tient le même discours sur les inégalités, preuve qu'il n'est pas une girouette et qu'on peut lui faire confiance », explique-t-elle.Lire aussi L'Iowa, ses champs de maïs, ses usines? et ses meetings politiques à la chaîneMais ce dimanche, le ciel est radieux dans l'Iowa et peu de gens sont chez eux. Ou alors ils font la sieste. Un quinquagénaire moustachu finit par entrebâiller sa porte. « Aucun des candidats ne me plaît, ils sont bien trop socialistes, je ne vais pas aller voter », répond-il. Mary Reece essaie de défendre Sanders. « C'est un social-démocrate, il ne veut pas la redistribution des richesses. » Le moustachu reste de marbre....