Investissements industriels: l'Europe à la traîne derrière l'Asie et l'Amérique

L'Europe continue de patiner derrière l'Asie et l'Amérique pour attirer de nouveaux investissements industriels, mais apparaît en nette avance sur le reste du monde dans la qualité de ses investissements, plus vertueux en terme d'énergie et d'environnement, indique le 8e "baromètre mondial des investissements industriels" publié lundi.

( BELGA / JAMES ARTHUR GEKIERE )

Au total, les volumes d'investissements industriels "se stabilisent à l'échelle mondiale, à hauteur de 1.306 milliards de dollars" sur la période couvrant le 2e semestre 2022 et le premier semestre 2023 (+4,9% par rapport à la période précédente comparable), indique l'indicateur publié par le cabinet Trendeo, Fives, l'Institut de la réindustrialisation, et McKinsey.

Cet indice mesure depuis 2016 les tendances en matière d'investissements à l'échelle internationale, aussi bien dans de nouvelles usines que dans des unités existantes.

Sur la période étudiée --2e semestre 2022-1er semestre 2023-- 54,5% des investissements mondiaux se sont orientés vers l'Asie, à hauteur de 711,3 milliards de dollars, 28,5% vers le continent américain (372 mds de dollars) et "seulement 10% vers l'Europe" (129,4 mds de dollars), note l'étude.

L'indice montre que les investissements sont restés globalement stable en Asie par comparaison à la moyenne de la période 2016-23 qui s'élevait à 54,7%, qu'ils progressent en Amérique (28,5% contre 22% par rapport à la moyenne de 2016-23) et baissent en Europe (10% contre 11,8%).

Le recul européen touche principalement la Russie et le Royaume-Uni et n'affecte par l'Union européenne elle-même où les investissements industriels s'établissent à 87 milliards de dollars sur la période, ce qui représente 6,7% des investissements mondiaux (l'UE avait attiré 6,5% des investissements sur la période 2016-23).

"Malgré une faiblesse des volumes, on observe une logique d'investissements vertueuse en Europe, avec des mesures spécifiques en matière d'environnement, de réduction de la consommation d'énergie et d'emploi de technologies numériques", indique Trendeo.

Dans le détail, les investissements en Russie ont chuté de 85% sur la période 2022-23 par rapport à la moyenne de 2016-2022 et de 62% au Royaume-Uni. En Allemagne, ils reculent de 16% et progressent de 39% en France.

Sur le continent africain et en Océanie, la tendance est à la baisse. Avec 74,3 milliards de dollars investis, le continent africain a réuni 5,7% des investissements industriels mondiaux (contre 7,8% en moyenne sur la période 2016-23). L'Océanie a réçu 18,8 milliards de dollars soit 1,4% (3,7%).