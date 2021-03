Investissements étrangers : 275 contrôles effectués par Bercy en 2020

Le Cese plaide pour encourager ces investissements étrangers mais mieux les encadrer, notamment au niveau européen.

Le ministère de l'Economie et des Finances. ( AFP / JOEL SAGET )

Le ministère de l'Economie a indiqué mercredi 24 mars avoir contrôlé l'an dernier 275 investissements étrangers, contre 216 en 2019, une augmentation due à l'élargissement du champ de contrôle de ces opérations. Bercy n'a pas en revanche fourni de chiffres sur le nombre de contrôles qui ont abouti à une interdiction ou à une autorisation conditionnelle.

Les contrôles ont concerné à peu près 20% du total des investissements étrangers en 2020, la partie civile parmi les investissements contrôlés étant passée d'un tiers à plus de la moitié. Hors Union européenne, les Etats-Unis sont le principal pays d'origine des investissements, suivis du Canada et de la Suisse. Au sein de l'Union, le principal fournisseur en était le Royaume-Uni (qui faisait encore partie du marché unique en 2020), suivi par l'Allemagne et le Luxembourg.

Un élargissement des contrôles

En 2020, la France a en effet adopté deux mesures, en coordination avec d'autres pays européens, visant à élargir le champ de contrôle des investissements étrangers. "La première a été d'étendre, dès avril 2020, le champ du contrôle au secteur des biotechnologies, sans limitation temporelle", explique-t-on au sein du ministère de l'Economie. Cette mesure a été prise alors que la pandémie frappait l'Europe de plein fouet et que des efforts sans précédent étaient engagés par l'industrie pharmaceutique et les start-up des biotechnologies pour trouver des vaccins.

La deuxième est entrée en vigueur en juillet : le seuil de déclenchement du contrôle pour des investissements étrangers a été abaissé de 25% à 10% de l'actionnariat lorsqu'ils "sont réalisés par des opérateurs tiers à l'Union européenne au sein de sociétés cotées". Cette deuxième mesure vise à "protéger des sociétés dont l'actionnariat est par nature dispersé" et dans lesquelles "une prise de participation minoritaire peut donner à l'actionnaire une influence déterminante sur l'entreprise et ses activités sensibles", souligne-t-on à Bercy.

Cet abaissement de seuil est temporaire et devait initialement prendre fin le 31 décembre 2020, mais il a été prorogé d'un an. "S'il y avait besoin d'une nouvelle prolongation on l'étudierait en temps utile", indique-t-on encore au ministère de l'Economie. Avec la crise sanitaire, Bercy a constaté la "fragilisation de certaines entreprises de secteurs sensibles" mais pas de situation dégradée généralisée sur le marché boursier.

Par ailleurs, la loi Pacte de 2019, dont les textes d'application sont entrés en vigueur l'an dernier, étend le champ des autorisations préalables des investissements étrangers au départ limitées à la défense et aux technologies duales. Elles comprennent désormais tout ce qui touche à la protection des données, ainsi que les infrastructures (énergie, transports...) et la recherche.

Encourager les investissements étrangers mais mieux les encadrer

De son côté, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a estimé, dans un avis adopté mardi, que les investissements directs étrangers (IDE) doivent être encouragés, mais aussi être durables, socialement responsables et ne pas servir à l'évitement fiscal au sein de l'Union européenne. "L'idée, c'est de faire converger progressivement le taux d'impôt sur les sociétés au niveau européen", a expliqué à l' AFP la vice-présidente du CESE et présidente d'honneur du syndicat CFE-CGC Carole Couvert, corapporteur du texte. Cela permettra "d'éviter les IDE fantômes, c'est-à-dire des flux d'un pays à un autre qui ne sont pas des flux d'investissement mais des flux pour faire de l'évitement fiscal", a ajouté le consultant Christian Nibourel, représentant du patronat au Cese et également rapporteur de l'avis.

Les IDE sont en général bien acceptés par les Français, dit avoir constaté Carole Couvert lors de ses investigations. "Le vrai point de blocage arrive quand il y a des comportements d'investisseurs étrangers 'vautours', qui viennent pour quelques mois, piller les brevets, prendre le savoir-faire ou l'outil de travail pour délocaliser ensuite", mais ce genre d'investisseur est heureusement "très minoritaire", selon elle.

Le rapport formule 18 propositions qui, espèrent ses auteurs, serviront à faire avancer la réglementation au niveau européen durant la présidence française de l'UE, au premier semestre 2022. Parmi les préconisations, l'intégration dans un projet de directive européenne de l'obligation des nommer des administrateurs salariés dans les conseils d'administrations tout en accordant "une attention particulière" à la "place des femmes dans la gouvernance" des entreprises. Une "gouvernance plus durable, plus responsable, plus vertueuse" permettra que "les investissements directs étrangers soient eux aussi plus soutenables et plus durables", selon Carole Couvert.

Au niveau national, le Cese veut généraliser les "contrats d'implantation" proposés aux investisseurs par la région Hauts-de-France afin d'accélérer et de simplifier les procédures d'autorisation de sites industriels. Il souhaite y "ajouter des clauses en cas de non-respect des engagements" obligeant le cas échéant l'investisseur à rembourser les aides publiques perçues mais aussi à instaurer "un système de bonus pour les investisseurs qui feraient plus que ce qui était initialement prévu dans le contrat", détaille la vice-présidente de l'institution.

L'avis du Cese a été adopté en assemblée plénière par 155 voix pour, 2 contre et 5 abstentions.