Investissements américains: la France "ne restera pas les bras croisés"

La France "ne restera pas les bras croisés" face au plan massif d'investissements des États-Unis contre l'inflation, susceptible de fausser la concurrence, a déclaré Elisabeth Borne devant le comité du plan d'investissements France 2030.

"Les États-Unis relocalisent leurs chaînes de valeur, avec un grand plan d'investissement de près de 380 milliards de dollars. Ces décisions, qui peuvent avoir des effets jusque dans notre tissu économique, semblent incompatibles avec les règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce). Nous ne resterons pas les bras croisés", a assuré la Première ministre lors de cette réunion à Matignon, à laquelle participaient une dizaine de ministres concernés.

Mme Borne a précisé dans Les Échos que la France allait "porter" ce sujet au niveau européen et que le président Emmanuel Macron l'évoquerait lors de sa visite d'Etat à Washington fin novembre.

Dans un contexte "d'accélération technologique" notamment "hors d'Europe", et face aussi au changement climatique et à la guerre en Ukraine, "nous devons nous mobiliser pour éviter tout risque de décrochage technologique et industriel de l'Union européenne", a souligné la cheffe du gouvernement.

Elle a redit à cet égard vouloir accélérer la mise en oeuvre du plan France 2030, pour que 20 milliards sur les 54 prévus soient engagés d'ici la fin 2023.

Annoncé par Emmanuel Macron fin 2021, ce plan ambitionne de financer, à hauteur de 54 milliards d'euros d'ici 2030, des projets pour moitié dans la décarbonation et pour l'autre moitié dans l'innovation.

Alors que "les conditions de financement (des start-up) sont devenues plus difficiles", le gouvernement va leur consacrer 500 millions d'euros pour passer de 250 à 500 start-up technologiques par an, a-t-elle précisé.

Elle a visité auparavant dans la matinée le laboratoire de recherche quantique du prix Nobel de physique Alain Aspect, situé sur le campus de Paris-Saclay et rencontré les représentants de la start-up Pasqal, cofondée par le physicien, qui développe des processeurs quantiques.

Sur la méthode, la Première ministre a promis de "simplifier les dispositifs", "accélérer la territorialisation" des projets, "améliorer" leur efficacité quitte à "abandonner ceux qui ne fonctionnent pas", et de "mobiliser davantage" les investisseurs privés. Des sous-préfets "relaieront les dispositifs".

Elle a aussi remercié les lauréats et les ambassadeurs de ce plan, parmi lesquels l'artiste Jean-Michel Jarre, très engagé dans les technologiques immersives.