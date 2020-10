Investissement locatif : dans quelles villes faut-il acheter ?

L'une des options les plus intéressantes pour les investisseurs restent les villes étudiantes, qui occupent des plus petites surfaces et donc moins chères à l'achat. Par ailleurs, il y est plus facile de retrouver un locataire rapidement.

(Photo d'illustration) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Malgré la crise du Covid-19, les placements dans l' immobilier restent une valeur sûre pour les Français, et l'investissement locatif reste plébiscité. Mais où investir ? Une étude* réalisée par Le-Partenaire.fr, portail de services autour de l'immobilier, et relayée par Les Echos fait le tour des France des villes les plus intéressantes.

Les villes présentant un rendement locatif intéressant sont celles dont les prix de l'immobilier sont les plus bas et où les loyers sont élevés , mais pas seulement. Il faut également prendre en compte le délai moyen de mise en location et le risque de vacance locative, quand les biens ne sont pas loués.

Saint-Etienne, Le Havre et Clermont-Ferrand, championnes du rendement locatif, mais...

Ainsi, si l'on sélectionne uniquement le rendement locatif, Saint-Etienne s'impose en tête du classement. Même si le prix au m² moyen du loyer y est très bas, à 8,85 euros, le prix du m² à la vente y est tellement intéressant (1.059 euros) que le rendement locatif brut s'élève à 10%, soit trois fois plus que Paris. Suivent Le Havre, où les prix sont en moyenne de 1.885 €/m² et le loyer moyen au m² s'élève à 11,25 euros, soit une rentabilité de 7,2%, et Clermont-Ferrand où le rendement locatif s'élève à 7% grâce à une moyenne de 1.892 euros le m² à la vente et 11 euros/m² en location.

En revanche, les délais de location y sont particulièrement longs : 84 jours en moyenne pour Saint-Etienne et Clermont-Ferrand et 78 jours pour Le Havre.

Paris, Lyon et Bordeaux : chères mais sûres

A l'inverse, si Paris est la ville française qui affiche le plus faible rendement locatif, tiré vers le bas par des prix immobiliers très élevés, 10.852 euros/m² à la vente et un loyer fixé en moyenne à 31,5 euros/m², la vacance locative y est presque nulle et il faut compter en moyenne 38 jours pour trouver un locataire.

Lyon est la deuxième ville la plus chère de France et la moins rentable au niveau investissement locatif (3,7%), avec des prix atteignant les 5.093 euros du m², pour un loyer de 15,55/m². La capitale des Gaules peut néanmoins s'avérer plus intéressante que Lille, qui affiche pourtant une rentabilité locative de 5,5% grâce à des loyers légèrement plus élevés que la capitale des Gaules (15,9 euros/m² et des prix de vente bien moins chers (3.478 euros/m²). L'attractivité et le dynamisme de Lyon assurent en effet un risque de vacance locative très limité. Il y faut par ailleurs seulement 32 jour en moyenne pour louer son bien.

Même constat à Bordeaux, troisième ville au rendement locatif le plus faible, où un propriétaire met en moyenne 30 jours pour trouver un locataire.

Le bon plan des villes étudiantes

L'une des options les plus intéressantes pour les investisseurs restent les villes étudiantes, qui occupent des plus petites surfaces et donc moins chères à l'achat. Par ailleurs, il y est plus facile de retrouver un locataire rapidement. Première ville étudiante de France, Toulouse permet par exemple d'atteindre un rendement locatif brut d'environ 4,9 % avec des prix au m² relativement hauts (3.316 euros) tout comme les loyers au m² (13,55 euros).

Quatrième du classement des villes étudiantes, Montpellier affiche de son côté une rentabilité de 5,7% avec des prix moyens au m² de 3.094 euros pour un loyer de 14,8 euros par m². Troisième et cinquième villes étudiantes françaises, Rennes et Nantes sont également intéressantes avec des rendements locatifs de respectivement 4,5 % 4,3 %.

*L'enquête tient compte des 1.200.000 annonces immobilières à la vente et à la location vide permettant d'obtenir les prix de mise en vente des biens (avant négociation) et des loyers de chaque ville analysée. Le rendement locatif est ensuite calculé en divisant le loyer annuel par le prix du logement et en multipliant ce résultat par 100.