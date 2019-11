Investissement locatif : baisser ses impôts en deux temps avec le Pinel puis la location meublée

Le Revenu présente une solution, limitée, pour garder des avantages fiscaux après la fin d'un dispositif Pinel. (© DR)

Le dispositif Pinel pour l'investissement locatif a été recentré. La zone B2 n'est plus éligible. Mais il a bien été reconduit jusqu'à fin 2021. Il est donc encore temps d'investir. Mais quelle solution s'offre à l'investisseur au-delà de la période de «défiscalisation» proprement dite, s'il veut conserver des avantages fiscaux ? Passer à la location meublée. Explications

Si vous souhaitez acheter un logement neuf pour le mettre en location, le dispositif Pinel, qui est entré en vigueur dès septembre 2014, vous permet de déduire jusqu'à 63.000 euros d'impôts au total.

Un moment menacé, il a été finalement reconduit et prendra fin le 31 décembre 2021 pour les investissements dans les zones A bis, A et B1 du dispositif, qui couvrent l'Ile-de-France, les grandes métropoles, et les secteurs tendus comme le genevois français et une partie de la Côte d'Azur. Depuis cette année, le régime Pinel n'est plus possible dans les zones B2 et C (villes moyennes et secteurs ruraux).

Une réduction d'impôts de 12 à 21% du prix d'achat

La réduction d'impôt est de 12% du prix du logement si vous le louez six ans, de 18% si vous le louez neuf ans et de 21% si vous louez douze ans. Elle se détermine en fonction d'un plafond de prix de 5.500 euros/m², la base de calcul ne pouvant pas dépasser 300.000 euros. Au maximum, vous pouvez donc déduire 63.000 euros si vous choisissez la durée de douze ans (21% de 300.000 euros).

L'objectif gouvernemental est de soutenir la construction de logements neufs et de développer une offre de logements locatifs «intermédiaires» entre le marché locatif privé et le logement locatif social, accessibles aux ménages qui, sans avoir accès au parc social, éprouvent des difficultés à se loger sur le marché libre.

