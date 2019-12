Investi président, le péroniste Alberto Fernandez promet de redresser l'Argentine

Le nouveau chef de l'Etat appelle à l'union nationale afin de sortir le pays de la crise économique et sociale.

Bravant la chaleur étouffante qui s'est abattue sur Buenos Aires, des dizaines de milliers de personnes ont commencé très tôt à affluer, mardi 10 décembre, vers la place de Mai. Equipés de stocks de bouteilles d'eau - ou, à défaut, prêts à se jeter dans les fontaines publiques -, les partisans d'Alberto Fernandez ont entamé une longue attente devant la Casa Rosada, le palais présidentiel, pour accueillir son nouvel occupant.

« C'est un moment historique pour notre pays », jubile Martina Aredes, étudiante en histoire. Originaire de la province de Tucuman, dans le nord-ouest de l'Argentine, la jeune femme a fait vingt heures de route pour venir fêter l'investiture d'Alberto Fernandez et de sa vice-présidente, Cristina Fernandez de Kirchner (à la tête du pays entre 2007 et 2015), dans la capitale argentine. « On sent qu'Alberto nous écoute, qu'il prend la jeunesse au sérieux », affirme Rocio Gonzalez, 22 ans, qui milite dans le même mouvement de gauche que Martina.

Les nouveaux ministres sont principalement issus de la fonction publique ou du monde universitaire alors que ceux de M. Macri venaient pour beaucoup du secteur privé

De fait, le gouvernement désigné par Alberto Fernandez a un profil plus jeune que celui de son prédécesseur, le libéral Mauricio Macri - qui briguait un second mandat mais a été battu dès le premier tour de la présidentielle par M. Fernandez, le 27 octobre. Autre différence notable avec le gouvernement Macri : les vingt et un nouveaux ministres, qui ont prêté serment mardi, sont principalement issus de la fonction publique ou du monde universitaire. « Alors que les ministres de M. Macri, bien moins nombreux, venaient pour beaucoup du secteur privé, remarque le politologue Facundo Cruz, c'est un changement de paradigme. » Composé de personnalités « qui renvoient une image de modération », selon M. Cruz, ce gouvernement reflète également les différentes tendances du péronisme présentes au sein du Frente de Todos (« le front pour tous »), la très large coalition péroniste de centre gauche qui a permis à M. Fernandez l'emporter.

