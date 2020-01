Intrusion «violente» au siège de la CFDT : que s'est-il réellement passé ?

Que s'est-il passé ce vendredi à la mi-journée au siège de la CFDT ? Laurent Berger a accusé « quelques dizaines d'individus » de s'être « introduits violemment » au siège de la centrale, dans le XIXème arrondissement de Paris. Une intrusion confirmée par une figure de la lutte contre la réforme des retraites, qui réfute toutefois toute violence.C'est donc le patron de la CFDT lui-même qui a annoncé l'incident sur Twitter. « Ils ont agressé verbalement et physiquement des salariés de la CFDT », a-t-il précisé. « Nous condamnons cet acte et nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il poursuivi. « C'était une intrusion violente. Ils étaient une trentaine », a-t-on précisé à la CFDT. Quelques dizaines d'individus se sont introduits violemment dans les locaux de la confédération Cfdt ce midi. Ils ont agressé verbalement et physiquement des salariés de la CFDT. Nous condamnons cet acte et nous ne nous laisserons pas intimider.-- Laurent Berger (@CfdtBerger) January 17, 2020 Une source syndicale nous indique que les faits se sont produits pendant la pause déjeuner, alors même que les portes du siège du syndicat étaient fermées à cause des menaces reçues dernièrement. Mais tandis qu'une dizaine de salariés se trouvaient dans le hall, un petit groupe d'activistes « a attendu que l'un des salariés sorte pour s'engouffrer en enfilade dans le hall ». Là, « ils ont insulté et bousculé les salariés de la CFDT. Personne n'a été blessé mais les salariés qui étaient présents sont choqués. L'un d'eux a été plaqué au sol par l'un des activistes. » Les intrus sont repartis sans intervention de la police.Qui étaient-ils ? Des membres de la « coordination SNCF-RATP », née aux premières évocations d'une grève illimitée, en octobre, contre la réforme des retraites. Anasse Kazib, « cheminot à Paris Nord » qui est l'une des voix du mouvement, a confirmé sur Twitter cette « ...