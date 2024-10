Intrusion de Greenpeace à la centrale nucléaire de Gravelines pour alerter sur le risque de submersion

Greenpeace a mené lundi matin une action à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) pour alerter sur le risque de submersion marine auquel cette centrale où doivent être construits deux réacteurs EPR est exposée selon ses militants, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Vers 9H00, des militants de l'ONG environnementale se sont engagés à bord de deux zodiacs sur le canal de rejet de la centrale -installée au bord de la mer du Nord- avec des banderoles "Montée des eaux, nucléaire à l'eau", des cerfs-volants en forme de méduse et des fumigènes bleus pour symboliser l'eau qui monte, selon les journalistes.

D'autres activistes ont "répandu de la peinture bleue devant les portes +écluses+ de la centrale" et y ont dessiné des vagues "pour dénoncer le risque d'isolation de la centrale en île en cas d'inondation fluviale et marine", résume un communiqué de Greenpeace.

Après l'intrusion par le canal, quelques militants ont débarqué sur la digue nord de la centrale mais ont été très rapidement interpellés par des gendarmes, tandis que des militants menant l'action à l'extérieur ont été interpellés par la police, a rapporté Clément Méric, directeur de cabinet du préfet.

EDF a souligné que la digue où ont débarqué "sept militants" se trouvait "dans le périmètre industriel de la centrale mais en dehors de l'enceinte de protection principale".

Deux enquêtes, une pour "dégradations légères" et l'autre pour "intrusion en bande organisée dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires", ont été ouvertes. Quatorze personnes étaient entendues en auditions libres lundi après-midi dans le cadre de la première et douze autres en garde à vue pour la seconde, selon la procureure de Dunkerque.

This photograph taken on October 28, 2024, shows the Gravelines nuclear power plant at sunrise in Gravelines, north of France. Greenpeace took action on October 28, 2024, at the Gravelines nuclear power plant, entering through a canal to warn of the risk of marine submersion at the plant, where two EPR reactors are due to be built. ( AFP / Sameer Al-DOUMY )