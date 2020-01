Intrusion au siège de la CFDT : Laurent Berger annonce le dépôt d'une plainte

Il souhaite que des suites judiciaires soient données à l'affaire. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, annonce ce lundi un dépôt de plainte après l'intrusion survenue vendredi au siège de son syndicat.Interrogé sur RMC et BFMTV, il a expliqué qu'un rendez-vous avec la police était prévu ce lundi matin pour déposer la plainte. Il dénonce « l'intrusion », la « violence » employée, des « insultes » et « l'intimidation » dont auraient été victimes certains salariés de la CFDT.« Les premières images que j'ai vues montraient soi-disant quelque chose de festif, mais avec des chants insultants, explique Laurent Berger. Puis j'ai vu d'autres images qui montraient beaucoup plus d'intimidations, de violences, d'insultes. Il faut arrêter de relativiser. Ce qu'il s'est passé c'est violent, c'est une forme d'agression » Intrusion au siège de la CFDT: Laurent Berger affirme que le syndicat va déposer plainte#BourdinDirect https://t.co/PgCI8BVVGF pic.twitter.com/KApxthckA7-- RMC (@RMCinfo) January 20, 2020 Relancé sur des violences physiques contre des salariés de la CFDT, Laurent Berger assure qu'un d'entre eux a été mis au sol et qu'un autre a été blessé à un doigt, occasionnant une interruption temporaire de travail. Il fait également état de crachats et d'insultes.«Ce n'est pas à des forces extérieures de venir nous intimider»La CFDT a fait le choix de discuter avec le gouvernement des modalités de la réforme des retraites. Elle a proposé que se tienne une conférence de financement pendant que le gouvernement a temporairement suspendu l'application d'un âge pivot pour prendre se retraite à taux plein. La CGT, elle, fait partie des organisations qui demandent un retrait intégral de la réforme. La divergence entre les syndicats suscite des tensions.« On n'est pas obligé d'être d'accord avec la CFDT. Mais elle représente 620 000 adhérents. Elle a des ...