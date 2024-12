"Into the New World": la chanson de K-pop devenue l'hymne des manifestations en Corée du Sud

Des manifestants sud-coréens chantent de la K-pop devant l'Assemblée nationale à Séoul, le 8 décembre 2024 ( AFP / Philip FONG )

Une chanson entraînante de l'un des plus célèbres groupes de K-pop féminin est devenue l'hymne de milliers de Sud-Coréens manifestant pour la destitution du président Yoon Suk Yeol.

"Une route difficile nous attend", chantent à l'unisson les manifestants, rassemblés quotidiennement devant le parlement depuis la semaine dernière, après que Yoon a brièvement imposé la loi martiale, avant de revenir sur sa décision face à la pression des législateurs.

Alors qu'un vote de destitution du président en difficulté se profile, les manifestants scandent des rimes moqueuses et chantent de la K-pop lors de leurs manifestations quotidiennes, avec une chanson servant de cri de ralliement pour son éviction: "Into the New World" de Girls' Generation.

"Face à un avenir incertain et aux obstacles, je ne changerai pas et je n'abandonnerai pas", chantent les manifestants, dansant sur cette chanson dynamique aux paroles pleines d'espoir.

"Nous y arriverons ensemble, peu importe le temps que cela prendra dans mon nouveau monde."

- "Courage" et "réconfort" -

Girls' Generation, l'un des plus célèbres groupes de K-pop, lors d'un concert à Hanoi en 2012 ( AFP / HOANG DINH NAM )

Ce qui a commencé comme une protestation sur le campus de la plus prestigieuse université féminine de Corée du Sud en 2016 s'est intensifié en raison des liens de l'école avec le scandale de corruption de l'ancienne présidente Park Geun-hye, conduisant finalement à la destitution spectaculaire de Park l'année suivante.

Des images devenues virales montraient des étudiantes d'Ewha chantant "Into the New World" et se tenant par les bras lors d'une confrontation avec la police.

"La force populaire de la chanson en a fait un symbole emblématique des différentes manifestations depuis lors", a déclaré à l'AFP Jiyeon Kang, professeure d'études coréennes à l'Université de l'Iowa.

Elle "incarne le courage de s'opposer à l'injustice perçue même quand les chances de succès sont minces, et le réconfort de trouver une communauté solidaire", a-t-elle ajouté.

Utilisée comme outil de militantisme, "Into the New World" est régulièrement diffusée lors de la marche des fiertés annuelle en Corée du Sud et a également résonné pendant un rassemblement soutenant le mouvement pro-démocratie à Hong Kong.

- "Élever leurs voix" -

Un manifestant brandit une affiche avec le visage du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, à Séoul le 11 décembre 2024 ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Yuri, une membre du groupe, a déclaré dans une interview en 2017 avoir pleuré en regardant la vidéo de leur chanson interprétée pendant les manifestations universitaires. "C'était un moment où j'ai ressenti une grande fierté en tant que chanteuse", a-t-elle déclaré.

Girls' Generation, dont la plus jeune membre avait 16 ans lors de leurs débuts en 2007, reste l'un des groupes de K-pop les plus populaires de tous les temps.

Pour Han You-jin, une manifestante, la chanson est familière car elle n'avait qu'un an lors de sa sortie. "Chanter cette chanson, que je connais depuis toujours, aux côtés de tant d'autres personnes de différents groupes d'âge a été spécial", a confié à l'AFP la jeune femme de 18 ans, après l'avoir entonnée avec des milliers de personnes devant le parlement.

"Cet accueil est bien différent de celui de 2016, lorsque certains commentateurs la jugeaient inappropriée pour les manifestations", a rappelé Kim Ye-ji, ancienne élève d'Ewha, qui se souvient que c'était un moyen pour les étudiantes "d'élever leurs voix".

"J'ai vu le monde changer de mes propres yeux il y a quelques années", a-t-elle confié à l'AFP, se remémorant ses amies emmenées par les autorités et "un sentiment de violence" caractérisant ces jours de manifestation, avant que cela ne conduise à une destitution du président.

"Je crois que nous saurons, cette fois aussi, surmonter cette épreuve", conclut-elle.