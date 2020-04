Interview Michael Robinson et Darren Tulett

Ancien joueur de Liverpool, Manchester City ou Osasuna, ex-international irlandais et brillamment reconverti consultant pour Canal + en Espagne, Michael Robinson est décédé à 61 ans des suites d'un cancer. En 2006, SO FOOT avait organisé une rencontre en lui et Darren Tulett, pour une discussion entre spécialistes du football expatriés pour échanger sur les particularismes nationaux et différences culturelles qui régissent le petit écran.

Il faut se rappeler que quand je suis arrivé ici, en 1987, le corps de Franco était encore chaud, pour ainsi dire. Pour la génération de mon père, l'Espagne n'était qu'un petit pays à l'ombre des Pyrénées, dirigé par un dictateur. C'était vraiment une toute jeune démocratie, donc les Espagnols étaient contents qu'un Anglais les respecte et choisisse de s'y installer. Ça a dû être très différent pour Darren, et plus difficile, car la France, c'est[en français], c'est un modèle, une nation cultivée, et je vois mal les Français dire:Ce n'est pas le genre, en effet! En fait, je suis arrivé avec toute ma différence en tant qu'étranger. Pourquoi certains clubs de foot font tellement confiance aux étrangers pour construire leur équipe? Parce que ces gens-là vont apporter leur vision du jeu, leur façon de s'entraîner, leurs particularismes, et une certaine ouverture. Je suppose que c'est pour ça que je suis bien accepté en France. Parce que je ne fais pas exactement ce que le gars d'à côté ferait.Personnellement, je crois en la TV dans la TV. Je m'explique: l'écran doit travailler avec un maximum d'images. Il y a de très bons journalistes de radio, mais quand ils arrivent à la télé, ils ne font que parler et oublient qu'en télé, le journalisme consiste à travailler le côté visuel. C'est pour cela que je déteste Telecinco, la télé la plus regardée en Espagne, une chaîne qui fait de la radio au lieu de la télé: des pseudo- journalistes passent leur temps à se crier dessus en refaisant le monde. Je suis passé par Eurosport à l'époque où c'était tout en anglais: quand tu as une chaîne paneuropéenne dans une