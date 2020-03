Interview Jason Chicandier : "Si Saint-Etienne gagne la Coupe de France, je me fais un tatouage"

Son expression "Bleu Métal", ses analyses, ses formules pas toujours légères et ses vidéos selfies dans sa bagnole derrière ses lunettes de soleil ont fait de Jason Chicandier un véritable phénomène du web. Amoureux de sa ville de Saint-Etienne, il a bien évidemment quelques mots à dire sur la belle qualification des Verts pour la finale de la Coupe de France...





On peut se manchonner avec des supporters adverses et aller s'enfiler des Suze derrière ensemble.

Je n'ai pas vu le match parce que malheureusement on jouait sur scène. En revanche, je me suis quand même truffé la gueule ! Je le pré-sentais, quand je suis sorti de scène, j'ai capté que c'était bon. Je suis même pas allé voir sur Internet, j'étais en train de m'aplatir cinq-sixdans la gueule, et pendant ce temps je recevais des textos qui disaient "". Et là j'ai compris que j'avais vu juste. Ironie du sort, j'étais hier soir en compagnie d'amis lyonnais. Des gros ******* de leur race !Du coup, ma petite victoire de Sainté, ils s'en tartinaient les roubignoles. Et pour autant je leur ai dit : "" Donc j'étais seul, mais fier de supporter les Verts.J'aimerais toujours le football parce que j'ai la chance de pouvoir le célébrer à travers les yeux de mes potes. Mon meilleur ami, qui s'appelle Sylvain, est ce qu'on appelle le vrai fervent supporter des Verts depuis ses trois ans. Et j'adore quand il me dit : "". Même si perso je ne suis pas à fond sur la chose, je trouve ça beau. Quand je le vois chialer, j'arrive à saisir la toute la noblesse de ce sport. C'est pour ça que, quand on gagne contre Rennes hier, même si certains bouderont leur plaisir sur la Coupe de France en appelant ça un lot de consolation, moi je vois uniquement l'importance que ça prend dans le cœur des vrais supporters stéphanois. Et même si c'est contre le PSG et qu'on va se prendre une tannée, on s'en fout : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com