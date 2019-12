Interview Benjamin Pavard équipe de france : "Dès que je touche la balle, je sens que je l'ai bien prise..."

Un peu moins de 18 mois après son coup d'éclat en forme de demi-volée dans la lulu de l'Argentine en huitièmes de finale de Coupe du monde, Benjamin Pavard revient sur son début de carrière en équipe de France.

Non ! S'il y a eu des "pré-convocations", je n'étais pas informé. Quand j'apprends la convocation, je sors d'un cours d'allemand. Avant d'aller à l'entraînement, comme d'habitude, j'allais regarder les listes. D'abord les espoirs, parce que c'est celle qui me concernait, et ensuite celle des A, par curiosité. Ce jour-là, je rentre aux vestiaires et je vois que j'ai plein d'appels en absence, plein de messages. "". Je me dis : "" Du coup, j'appelle mon agent et je demande : "" Il me répond : "" Je n'y croyais pas : "" (Joseph Mohan, son agent N.D.L.R.) Puis je suis allé voir sur internet, c'était vrai. Mon père n'y croyait pas non plus.Je pleure, je pleure de bonheur, parce que c'est un rêve d'enfant de porter ce maillot de l'équipe de France. Quand tu es gosse, tu chantesdevant la télé, et là, tu te dis : "" Peut-être jouer aussi... Rien que s'entraîner avec ce maillot, le Coq, ces partenaires... Je n'y croyais pas, vraiment.Ceux qui suivent la Bundesliga, eux, me connaissaient. Les gens ne me connaissaient pas, mais je m'en fous, j'ai quand même joué mon football. Franchement, je ne me suis pas posé ce type de questions, je lis peu les commentaires des médias français ou allemands. Ma sélection prouve que tout est possible, que le coach et son staff ont un œil sur tout. On va dire qu'il m'a sorti de nulle part, mais il regardait les matchs de Stuttgart. Il faisait son job, parce que s'il regardait Stuttgart, cela veut dire qu'il regardait quasiment tout.