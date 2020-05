Interview Alfonso Euro 2000 Espagne-France

Formé au Real Madrid, passé par le Barça et l'OM et idolâtré au Betis, Alfonso Pérez disputait avec l'Euro 2000 sa troisième et dernière grande compétition internationale. Le "héros de Bruges" revient sur le parcours de celle que l'on appelait encore la Furia, la dernière des générations maudites du football espagnol.

"Encore aujourd'hui, beaucoup de gens dans la rue me reparlent du match contre la Yougoslavie, qui a rendu heureux des milliers de supporters espagnols."

Le même qu'à chaque tournoi de cette envergure : tenter de le gagner, ou du moins d'aller le plus loin possible et de bien figurer. Les meilleurs joueurs du pays étaient là, nous avions comme d'habitude avec l'Espagne une équipe compétitive. Parmi nous, plusieurs joueurs venaient de gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid, donc ils arrivaient avec beaucoup d'espoir et de motivation, même si l'Euro est une tout autre compétition, dans laquelle il faut vite se plonger une fois la saison en club terminée. L'objectif était de former un bon groupe entre nous tous, en laissant derrière les bons ou mauvais résultats de chacun avec son club. Moi, par exemple, je venais d'être relégué avec le Betis.C'étaient tous des cadres dans leurs clubs respectifs, et des cadres en sélection. Il y avait une bonne ambiance, malgré les rivalités et les tensions qui pouvaient exister sur le terrain lors des grands chocs, comme Real-Barça. Au moment de se retrouver en sélection et de disputer un Euro, tous les joueurs laissaient ça de côté et se battaient pour l'Espagne.Oui, mais je sortais de cinq saisons au Betis, je ne suis pas passé directement d'un club à l'autre, contrairement à Figo cet été-là par exemple. J'étais en sélection depuis plusieurs années déjà, je connaissais tous les joueurs, dont ceux du Barça, comme Luis Enrique, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com