Intervention turque en Libye : le ballet diplomatique s'accélère

À Bruxelles, hier en urgence, entre ministres des Affaires européennes « convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne, puis au Caire aujourd'hui avec quatre d'entre eux autour du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, les réunions diplomatiques se succèdent pour appeler à une « cessation immédiate des hostilités » et condamner l'ingérence de la Turquie en Libye avec l'envoi par le président Recep Tayyip Erdogan de militaires turcs au côté du gouvernement de Tripoli de Fayez al-Sarraj, en difficulté depuis la prise de Syrte par l'armée du maréchal Haftar, qui a déclenché une guerre depuis neuf mois pour conquérir jusqu'ici sans succès la capitale libyenne.Lire aussi Libye : la croisade du général HaftarSur le terrain : ingérence et avancéeDeux camps ennemis soutenus par des pays étrangers qui s'affrontent d'un côté par Libyens interposés et demandent d'un autre un cessez-le-feu pour une guerre qu'ils alimentent en sous-main, comme le soulignent les Nations unies et son représentant Ghassan Salamé, qui dénonce dans une colère à peine contenue les ingérences étrangères en Libye. La Turquie et dans une moindre mesure le Qatar appuient en effet le Premier ministre Sarraj tandis que le bouillant maréchal bénéficie du soutien militaire des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Une guerre qui nous renvoie à l'époque de Constantinople et de la Sublime Porte. En difficulté sur...