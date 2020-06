Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intervention en cours dans le centre commercial des 4 Temps à la Défense Reuters • 30/06/2020 à 11:51









INTERVENTION EN COURS DANS LE CENTRE COMMERCIAL DES 4 TEMPS À LA DÉFENSE PARIS (Reuters) - Une intervention est en cours dans le centre commercial des 4 Temps, à la Défense, près de Paris, qui est en train d'être évacué, annonce la Préfecture de police de Paris sur Twitter. Des vérifications sont en cours, ajoute-t-elle sans plus de précisions. De source policière, on précise qu'il s'agit d'une "levée de doute" à la suite d'un signalement faisant état de la présence d'un homme armé, que rien ne permet toutefois d'étayer à ce stade. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

