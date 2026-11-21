Interpellation de Michel Zecler: Les trois policiers reconnus coupables de violences aggravées, la circonstance aggravante de racisme retenue

Dernière journée du procès des policiers accusés d'avoir passé à tabac le producteur de musique français Michel Zecler

21 novembre (Reuters) - Les trois policiers impliqués ‌dans l'interpellation violente de Michel Zecler, producteur de musique noir ​du XVIIe arrondissement de Paris, ont été reconnus coupables vendredi de violences aggravées avec reconnaissance de la circonstance raciste, et ​de faux en écriture publique.

La présidente du tribunal a reconnu lors du verdict ​que les déclarations de Michel ⁠Zecler concernant les injures racistes étaient restées "constantes dans leur principe ‌jusqu'à l'audience".

"À l'inverse, la rédaction d'un faux procès-verbal, suivie de plaintes et témoignages insincères, discrédite les ​dénégations des fonctionnaires ‌de police", est-il indiqué dans un communiqué.

La cour ⁠a indiqué que "cette circonstance aggravante s'impute juridiquement à tous les auteurs de l'infraction concernée, même à ceux n'ayant pas prononcé ⁠ces paroles".

S'agissant des ‌peines, Aurélien Lapersonne a été condamné à 5 ⁠ans d'emprisonnement dont 2 ans ferme; Philippe Tondeux à ‌5 ans de prison dont un an et ⁠demi ferme; et Pierre Plantier à 5 ans ⁠d'emprisonnement dont un ‌an ferme.

Les trois policiers ont également été condamnés à une peine ​complémentaire d'interdiction définitive d'exercer ‌les fonctions de policier.

La cour les a en outre reconnus coupables de "faux en écriture ​publique, en rédigeant et contresignant un procès-verbal d'interpellation de Michel Zecler qu'ils savaient inexact dans le but ⁠de se protéger de poursuites disciplinaires et judiciaires, sans faire cas du risque pénal qu'ils faisaient encourir à Michel Zecler".

L'avocat d'Aurélien Lapersonne, Jean-Christophe Ramadier, s'est refusé à tout commentaire, indiquant toutefois à Reuters qu'il ne pensait pas faire appel.

(Juliette Jabkhiro, rédigé ​par Camille Raynaud)