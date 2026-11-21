Dernière journée du procès des policiers accusés d'avoir passé à tabac le producteur de musique français Michel Zecler
21 novembre (Reuters) - Les trois policiers impliqués dans l'interpellation violente de Michel Zecler, producteur de musique noir du XVIIe arrondissement de Paris, ont été reconnus coupables vendredi de violences aggravées avec reconnaissance de la circonstance raciste, et de faux en écriture publique.
La présidente du tribunal a reconnu lors du verdict que les déclarations de Michel Zecler concernant les injures racistes étaient restées "constantes dans leur principe jusqu'à l'audience".
"À l'inverse, la rédaction d'un faux procès-verbal, suivie de plaintes et témoignages insincères, discrédite les dénégations des fonctionnaires de police", est-il indiqué dans un communiqué.
La cour a indiqué que "cette circonstance aggravante s'impute juridiquement à tous les auteurs de l'infraction concernée, même à ceux n'ayant pas prononcé ces paroles".
S'agissant des peines, Aurélien Lapersonne a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans ferme; Philippe Tondeux à 5 ans de prison dont un an et demi ferme; et Pierre Plantier à 5 ans d'emprisonnement dont un an ferme.
Les trois policiers ont également été condamnés à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier.
La cour les a en outre reconnus coupables de "faux en écriture publique, en rédigeant et contresignant un procès-verbal d'interpellation de Michel Zecler qu'ils savaient inexact dans le but de se protéger de poursuites disciplinaires et judiciaires, sans faire cas du risque pénal qu'ils faisaient encourir à Michel Zecler".
L'avocat d'Aurélien Lapersonne, Jean-Christophe Ramadier, s'est refusé à tout commentaire, indiquant toutefois à Reuters qu'il ne pensait pas faire appel.
(Juliette Jabkhiro, rédigé par Camille Raynaud)
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