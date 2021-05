Internet par la fibre : 20% à 30% des raccordements sont "en échec", dénonce le régulateur

Le gouvernement a fixé l'objectif de couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022, essentiellement avec de la fibre optique.

La présidente de l'Autorité française de régulation des télécoms (Arcep), Laure de la Raudière, a pointé mercredi 26 mai des des problèmes de qualité "inacceptables" lors des raccordements à la fibre, qui se multiplient en France.

"Il y a des investissements record sur la fibre par les opérateurs", s'est félicitée Laure de la Raudière sur BFM Business , avec "3,3 millions d'abonnés en plus en 2020, soit un million de plus" que la progression de 2019.

"Mais on constate aussi que les raccordements ne se passent pas bien. Il y a 20 à 30% des raccordements qui sont en échec (...) il y a des défauts de qualité et c'est tout à fait inacceptable" , a-t-elle dit. Pour remédier à cette situation, il faut que "les relations entre les opérateurs d'infrastructure" qui gèrent les réseaux et "les opérateurs commerciaux" qui raccordent le client "soient bien mieux calées", a-t-elle estimé.

"On va les mettre devant leurs responsabilités"

"L'Arcep a travaillé toute l'année 2020 avec eux pour avoir une feuille de route bien précise sur les responsabilités des uns et des autres (...). Nous voulons maintenant que ce soit mis en place et que cela ait des résultats", a ajouté Mme de la Raudière.

"On va pouvoir collecter des indicateurs de qualité de service par opérateur d'infrastructure et par opérateur commercial, et on va les mettre devant leurs responsabilités " pour avoir des "mises en œuvre de mesures correctives" et des indicateurs de dysfonctionnement "qui baissent", a-t-elle dit.

Le gouvernement a fixé l'objectif de couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022, essentiellement avec de la fibre optique. Il veut également parvenir à généraliser la fibre optique jusqu'à l'abonné sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025.

L'Arcep présente mercredi son point annuel sur la situation du marché des télécoms français.