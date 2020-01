Internet : le contrôle parental obligatoire, une bonne idée?

Comment empêcher un enfant d'accéder ou de tomber sur des images et vidéos pornographiques sur Internet ? Ou au moins lui rendre la tâche extrêmement difficile ? Emmanuel Macron avait donné six mois, en novembre, aux « acteurs de l'Internet » pour trouver la bonne formule. Une urgence car une étude de l'institut Ifop révélait en 2017 une forte progression de la consultation de sites pornographiques par des mineurs (51 % contre 37 % en 2013) et à un âge de plus en plus précoce (14 ans et 5 mois en moyenne).La première réponse des fournisseurs d'accès à Internet comme SFR ou Orange, des associations de protection de l'enfance comme e-Enfance ou encore des principales plates-formes du Net comme Google ou Facebook doit être présentée ce vendredi sous la forme d'une charte d'engagements « anti-porno ». Avertir les parentsAu programme : mieux informer les parents pour les inciter à activer et à utiliser des logiciels de contrôle parental, interdire les liens sponsorisés dirigeant vers des sites pour adultes ou encore former les vendeurs de smartphones pour avertir les parents du risque d'exposition des mineurs grâce à ces appareils.Suffisant ? « Oui, à la seule condition que tous les acteurs s'engagent, estime Arthur Dreyfuss, président de la Fédération Française des Télécoms, qui représente la majorité des fournisseurs d'accès à Internet (SFR, Orange, Bouygues mais pas Free). Si les constructeurs de smartphones, les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux, qui n'ont pas de position aussi claire que la nôtre, ne le font pas et ne s'impliquent pas, il y aura toujours des trous dans la raquette et toute volonté sera incomplète. »Des logiciels disponibles gratuitementCes logiciels de contrôle parental sont disponibles gratuitement auprès des fournisseurs d'accès au Net depuis plus d'une dizaine d'années mais, Arthur Dreyfuss le reconnaît, ils restent peu utilisés. « Il faut donc davantage ...